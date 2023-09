Opozicija tvrdi da je Zakon o sukobu interesa "Tegeltijin zakon", vlast replicirala

BANJALUKA – Drugi dan zasjedanja na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS počeo je raspravom o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u Republici Srpskoj, a poslanici opozicije su i te kako nezadovoljni ovim dokumentom i tvrde da je on u potpunosti postavljen tako da Milan Tegetlija, savjetnik predsjednika Republike Milorada Dodika, nesmetano bude i na čelu Fudbalskog kluba "Borac", što po trenutnom zakonu nije moguće.

Podsjećanja radi, sinoć je Senka Jujić, ministar uprave i lokalne samouprave RS tokom uvodne riječi kazala da su Prijedlogom zakona propisuje izuzetak od zabrane na osnovu koje izabrani predstavnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ne mogu biti članovi organa, predsjednici ili direktori udruženja ili fondacija koje se finansiraju iz budžeta Republike ili jedinice lokalne samouprave u ukupnom godišnjem iznosu većem od 100.000 KM.

Na ovaj način, tvrdi Vukota Govedarica, šef Kluba poslanika SDS-a, jasno je da se omogućava onome ko je po aktuelnom zakonu u sukobu interesa, to više nije.

"Milan Tegetlija prema trenutnom zakonu ne može biti na čelu FK 'Borac', a prema vašoj izmjeni, otvorili ste prostor tom čovjeku da to bude bez ikakvih problema. Mi smo vam predlagali potpuno novi zakon, niste ga prihvatili", kazao je Govedarica.

On je dodao da će SDS već na narednoj sjednici predložiti svoj Zakon o sprečavaju sukoba interesa.

"Pa ga vi kritikujte koliko god hoćete", dodao je Govedarica.

Milanko Mihajilica, poslanik u Klubu PDP-a u NS RS, smatra da ovaj zakon treba potpuno staviti van snage, jer se, kako je rekao, on ni sada ne primjenjuje ili da se konačno ne donese novi zakon.

"Koliko puta vam trebamo to ponavljati. Mislio sam da je kap prelila čašu nakon cirkusa Obrenke Slijepčević i njenog govora ovdje. Mi smo prije dva mjeseca predložili dva zakonska rješenja. Prvo da se donese novi zakon, odbili ste glatko. A sam je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao stop duplim funckijama, to ste prenijeli svi na naslovnoj strani i ništa nije bilo. Evo na primjer, Dražen Vrhovac, ovdje poslanik a tamo na čelu IRB RS. Onda on podnosi izvještaj Komisiji za sprečavanje sukoba interesa, on je glasao za taj izvještaj, i prošao je. To nije dobro to što vi mislite da je dobro. Nema političke volje da se novi zakon donese. Najbolje bi bilo da se ovaj zakon zove 'Tegeltijin zakon' jer ga zbog njega i donosite“, naglasio je Mihalijica.

Opozicija je posebno podvukla činjenicu da se zakonu nije pristupilo na sistemski način.

"Zakonom nisu regulisane javne ustanove i svaki zaposleni u javnoj ustanovi može biti na raznim pozicijama, jer se na njega ne odnosi i mislim da bi i oni trebalo da budu obuhvaćeni zakonom", kaže Tomica Stojanović, poslanik u Klubu SDS-a.

Poseban problem vidi u činjenici da zakonom nisu obuhvaćeni ni vršioci dužnosti direktora u javnim preduzećima u Srpskoj.

"Kod nas je oko 220 preduzeća, sigurno tih ljudi oko 70-80 odsto. Pojam v.d. nije riješen ovim zakonom i bilo bi dobro i to pitanje da je riješeno, ali ni za to vlast nema namjeru. Samim tim Komisija za sprečavanje sukoba interesa ne može izjednačavati v.d. dužnosnike niti izvršne direktore i odgovornost", naveo je Stojanović.

Istakao je da zakonom nisu definisane ni sankcije za činioce sukoba interesa.

"Komisija kod nas samo utvđuje da li je došlo do kršenja zakona, ali nisu definisali sankcije niti ko je nadležan za izricanje sankcija. Samo član 19. govori kako se kažnjava prekršaj. U Hrvatskoj je to drugačije, i Srbiji, gdje se pravi razlika ko izriče sankciju. Kod nas zakonodavac nije ostavio komisiji da odredi sankcije, već samo da li je došlo do prekršaja", dodao je on.

Njegov stranački kolega Ognjen Bodiroga govorio je i primjerima sukoba interesa u Foči.

"Nesporna je činjenica da mnogi poslanici i odbornici obavljaju više funkcija i ako su iz vlasti nikada neće biti u sukobu interesa, jer vam je sve dozvoljeno. U Foči imamo čovjeka koji je načelnik odjeljenja u opštini, a vlasnik je 25 odsto firme, koja je sa opštinom sklopila milionske ugovore, a većinski vlasnici te firme su članovi njegove poridice. Kada sam se žalio na to, odgovoreno mi je da on nije u sukobu interesa. Očigledno jer je u vlasti", naveo je Bodiroga.

Ono što treba napomenuti kada je riječ o ovoj tački dnevnog reda, jeste da se za diskusiju nije prijavio nijedan narodni poslanik iz reda vladajućih stranaka, već isključivo poslanici opozicije.

Igor Žunić, kazao je da je ovaj zakon postao neprimjenjiv i zastario, te da ga treba mijenjati.

"Ovaj zakon nije dobar, treba ga mijenjati, ali ne na način da postane toliko radikalan, da ga ne možemo primjenjivati", istakao je on, koji se javio na repliku.