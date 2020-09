Opozicija u RS stala uz Đukanovića pa promijenila priču

BANJALUKA - Poraz Demokratske partije socijalista, stranke Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore, uzburkao je duhove i u RS, gdje SNSD i stranke okupljene oko njihove koalicije tvrde da je opozicija u RS prvo podržavala Đukanovića, a onda ga se odrekla kad je vidjela da će opozicija pobijediti.

Igor Žunić, predsjednik Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini RS, kaže za "Nezavisne" da je opozicija u RS Crnu Goru koristila na populistički način.

"Sjećamo se zvanične podrške PDP-a koju je dao Milu Đukanoviću na kongresu DPS-a u novembru. Poseban je bio odnos opozicije prema pokretanju mehanizma vitalnog entitetskog interesa, koji je pokrenuo Milorad Dodik i time spriječio dolazak Mila Đukanovića u BiH. Opozicija nije podržala taj prijedlog vjerovatno balansirajući i gledajući kako će se politička situacija u Crnoj Gori razvijati. Kada su shvatili da njihov partner gubi, brže-bolje su poletjeli da se fotografišu u litijama i tako steknu političke poene", kaže Žunić. On tvrdi da su svojim ponašanjem naštetili opoziciji u Crnoj Gori i njihovu pobjedu mogli da dovedu u pitanje.

"Predstavnik PDP-a na kongresu DPS-a je govorio u ime Borenovića i PDP-a i zvanično i javno dao podršku njegovoj politici. Tu vrstu saradnje su ispoljili i na posebnoj sjednici, kada su bili protiv zabrane ulaska Mila Đukanovića u BiH, i to je jedino što je istina. Jedna slika ili filmić u litiji to ne može promijeniti i sakriti", kaže Žunić.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, kaže da su lideri opozicije u Crnoj Gori i buduće vlasti dolazili u Banjaluku na sastanke s vrhom njegove stranke i sa Dodikom, te da lično ima odlične odnose s liderima crnogorske opozicije.

"Mi smo dugo u nekoj vrsti parlamentarne i ljudske saradnje, ali nismo htjeli da to koristimo, politizujemo i da se obračunavamo s opozicijom u RS. Nažalost, neke kolege iz opozicije su shvatile da je to dobar način da igraju na dvije karte, kao što je to PDP radio kad je bio na kongresu Đukanovića, ali su bili i u srdačnim odnosima s Demokratama Alekse Bečića, a onda na sve to je i Draško Stanivuković imao tu egzibiciju na dan izbora. Očigledno su pokušali da igraju na dvije karte", kaže Stevandić za "Nezavisne". Ističe da su Dodik i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, okupljali sve stranke s liderima opozicije u Crnoj Gori na obilježavanju mjesta srpske tragedije i da su zajedno pomagali Srbima u Crnoj Gori.

"Treba razdvojiti one koji su radili samopromociju i marketing od onih koji su suštinski pomagali Srbima, ne protiv bošnjačkog, crnogorskog ili albanskog naroda, već za zaštitu prava i imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i zaštitu prava srpskog naroda koji je imao najveću diskriminaciju u ovom dijelu Evrope", kaže on.

Borenović, pak, ističe da tvrdnje o dobrim odnosima PDP-a i Đukanovića nisu tačne i da predstavljaju podmetanje SNSD-a. Tvrdi da je prisustvo na kongresu DPS-a bio protokolarni čin, te da su tom kongresu prisustvovale i ostale stranke iz regiona, a čestitku su poslali i Vučić i Mirko Šarović, predsjednik SDS-a. Kaže da je lako dokazivo da je PDP podržavao opoziciju koja se suprotstavljala Đukanoviću.

"PDP kroz članstvo u Međunarodnoj demokratskoj uniji, svjetskoj asocijaciji partija desnog centra, sarađuje sa Pokretom za promjene Nebojše Medojevića iz Crne Gore. Pored toga, imamo izuzetnu saradnju sa Demokratama Alekse Bečića, koji je lično bio na našem saboru u Banjaluci, a ja na njihovom kongresu u Podgorici. Nemamo nikakvu zvaničnu saradnju sa DPS-om", tvrdi Borenović i ističe da se s Đukanovićem nikad nije ni sreo, a kamoli s njim sarađivao. Što se tiče glasanja protiv veta za dolazak Đukanovića, tvrdi da je Dodik zloupotrijebio Skupštinu.

"To je bila jedna u nizu posebnih sjednica na kojima je vlast zloupotrebljavala ovaj mehanizam s ciljem skretanja pažnje sa problema građana", rekao je Borenović.

Miladin Stanić, predsjednik Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini RS, kaže da je njegova stranka glasala protiv Dodikovog prijedloga da se stavi veto na dolazak Đukanovića ne zbog odnosa prema Đukanoviću, već zbog diplomatskih pravila i činjenice da je ta posjeta bila unaprijed dogovorena.

"Što se lično tiče mene, smatram da je to režim koji traje 30 godina s puno korupcije i kriminala te da je zaslužio da padne. Mi kao stranka se nikad nismo ulagivali Milu Đukanoviću jer su režimi Mila i Mile korumpirani na sličan način", kaže Stanić. On smatra da BiH ne treba da se miješa u odnose u Crnoj Gori.

"Svaka država je država za sebe, a mi ovdje u RS treba da zajedno sa Srbijom i Srpskom pravoslavnom crkvom utičemo da se njen položaj i prava Srba tamo poprave i u tome ne vidim nikakav problem", kaže Stanić.

Dodik: RS se nije miješala

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da se institucije RS nisu miješale u izbore u Crnoj Gori.

"Ono u šta se jesmo miješali jeste povreda interesa Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To smo učinili i onda kada smo spriječili dolazak predsjednika ove zemlje Mila Đukanovića u BiH na poziv Željka Komšića, jer bi pričao kako je u Srebrenici bio genocid i mnogo šta drugo", rekao je Dodik.

Podsjetio je da opoziciji tada nije smetalo da Đukanović dođe u BiH, dok danas pričaju drugu priču.

Dodik je naglasio da je opozicija nedosljedna i da govori neistine, te da jučerašnju posebnu sjednicu Narodne skupštine RS koristi za priču o izborima u Crnoj Gori koja nema veze sa dnevnim redom.

"To je ta robusna demokratija u kojoj manjina pokušava da ponižava većinu. Na ovaj način pojedinci iz opozicije ponižavaju Skupštinu", istakao je Dodik. (Srna)