Opozicija u RS vjeruje u dogovor, ali ne otkrivaju imena kandidata za izbore

BANJALUKA - Stranke koje čine opoziciju u Srpskoj uveliko se pripremaju za predstojeće opšte izbore, pa bi već idućeg mjeseca trebalo da počnu razgovore o kandidatima za ključne funkcije.

Međutim, ni u jednoj od stranaka koje čine temelj opozicije zasad ne žele da iznose konkretne prijedloge o tome ko će ići u trku za predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva, te ko bi, u slučaju da opozicija pobijedi, trebalo da bude na čelu Vlade Srpske.Primjera radi, Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, naglasio je da zvanično imena kandidata ne postoje, te da se konkretni razgovori u tom pravcu još ne vode.

"To će biti proces koji će da krene od oktobra, a što je nagoviješteno u našim prethodnim odlukama. Nije bilo nesuglasica niti različitih razmišljanja pošto, iskren da budem, o tome nismo ni razgovarali", rekao je Miličević za "Nezavisne novine".

Na pitanje misli li da će taj proces ići glatko kada se budu birala imena kandidata, on je odgovorio potvrdno.

"Mislim da hoće. Stranke koje su unutra će dati svoje kandidate. Siguran sam da će PDP dati svog jednog kandidata i SDS svog jednog kandidata. Ne vjerujem da će DNS ići sa kandidatom za dvije velike funkcije", rekao je Miličević.

Branislav Borenović, lider PDP-a, rekao je za "Nezavisne novine" da opozicija redovno komunicira i održava saradnju po pitanju zajedničkog nastupa na izborima.

"Vrlo brzo će biti novi sastanak opozicije i idemo u tom pravcu da u dogledno vrijeme definišemo zajedničke kandidate i usaglašen program", naglasio je kratko Borenović, koji je dodao da je dogovor da se o imenima ne govori dok za to ne dođe vrijeme.

Sudeći po riječima Nenada Nešića, lidera DNS-a, i ova stranka računa na jednu od tri ključne funkcije.

"Ono što mogu reći jeste da imamo tri političke partije i tri političke funkcije, a to su premijer i predsjednik Republike te član Predsjedništva BiH. Smatram da nam apsolutno neće biti teško da dođemo do adekvatnog dogovora", rekao je Nešić, te dodao da DNS sigurno neće biti kamen spoticanja, odnosno da je ta stranka spremna da odgovori na bilo koju poziciju za koju dođe do dogovora.

Međutim, odavno se spekuliše o tome ko bi trebalo da budu opozicioni kandidati za predstojeće izbore.

Izvor "Nezavisnih novina" iz jedne od opozicionih stranaka tvrdi da bi aktuelni gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković (PDP) mogao biti kandidovan za funkciju predsjednika Srpske.

"Što se tiče Predsjedništva BiH, kandidat bi trebalo da bude lider SDS-a Mirko Šarović, a u slučaju pobjede opozicije u premijersku fotelju u Srpskoj trebalo bi da sjedne Nešić", rekao je naš sagovornik, ali niko zvanično nije želio da potvrdi da li će zaista na kraju biti ovakav slijed događaja.

Stanivuković je, na pitanje da li je on jedan od kandidata opozicije za predsjednika Srpske na predstojećim izborima, odgovorio da je činjenica da u opoziciji ima svega nekoliko imena koji mogu da iznesu ovu kandidaturu.

"Evidentno je da se moje ime spominje među svim tim imenima, ali tu ima dosta kvalitetnih ljudi poput narodnih poslanika Nebojše Vukanovića i Jelene Trivić, Milana Miličevića, načelnika opštine Teslić, i još nekih saboraca i prijatelja koji mogu da daju svoj doprinos i angažman. Niko od nas o ovome ne odlučuje pojedinačno, nego moramo postići konsenzus u kom pravcu da idemo. Pregovori su u toku i razgovaramo o tome još od početka godine", rekao je Stanivuković za "Nezavisne novine".