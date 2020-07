Opozicija u RS zbija redove, uskoro koalicioni sporazum

BANJALUKA - Opozicija u Republici Srpskoj, kao i za prethodne, i za ove izbore će izaći ujedinjena, ali ne u svim opštinama, gdje su, kako kažu, moguća mala iznenađenja.

"Opredjeljenje je da opozicija ide zajedno na izbore i sa zajedničkim kandidatima. Biće potpisani koalicioni sporazumi i to će biti urađeno i na nivou vrhova stranaka koje čine opozicioni blok, ali i na lokalnom nivou", rekao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

On naglašava da neće u svim lokalnim zajednicama biti jedinstveni te da ne treba isključiti mogućnost koalicije i sa drugim političkim partijama na nekom lokalnom nivou, a ne samo sa onima koje formalno čine opozicioni blok.

"U nekim sredinama će vjerovatno biti iznenađenja", rekao je Miličević.

U kojim lokalnim zajednicama bi moglo doći do iznenađenja u opozicionim partijama nisu željeli da nagađaju, ističući da su lokalne zajednice i lokalni interesi specifični te da je vrlo teško postići apsolutno jedinstvo u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj.

"U najvećem broju opština i gradova izaći ćemo zajedno sa usaglašenim kandidatima. Vjerovatno će biti manji broj opština bez zajedničkog kandidata, ali će biti uzajamne podrške. U nekim lokalnim zajednicama će biti vrlo teško napraviti tu vrstu dogovora, ali u 90 odsto lokalnih zajednica ćemo ići zajedno i na tome se intenzivno radi", rekao je Branislav Borenović, lider PDP-a

Ono što je činjenica jeste da su prijavu za izbore pred Centralnom izbornom komisijom BiH podnijeli i PDP i SDS kao najveće stranke opozicije, a prema rokovima CIK-a, u periodu od 19. jula do 28. jula ovjerene političke stranke i ovjereni nezavisni kandidati podnose prijavu za ovjeru koalicija. Nakon toga u periodu od 5. do 17. avgusta dostavljaju se kandidatske liste, dok izborna kampanja, sudeći prema rokovima Centralne izborne komisije BiH, počinje 16. oktobra i traje do početka izbornog ćutanja, odnosno do 14. novembra.

"Ostavili smo mogućnost lokalnim odborima da prave dogovore o nazivu koalicije, tako da će i lokalni odbori odlučivati da li će svi ići pod jednom strankom ili pod više stranaka", rekao je Borenović.

Iako se ranije spekulisalo, pa i najavljivalo da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla bojkotovati lokalne izbore, po svemu sudeći, od toga se odustalo i sigurno je da će opozicione partije 15. novembra tražiti podršku građana.

"Mislim da bojkot izbora ništa neće donijeti i bez obzira na velike manjkavosti Izbornog zakona, koji otvara mogućnost ogromnih manipulacija na samom biračkom mjestu, mi ćemo izaći na izobre i snagom naših članova biračkih odbora i naših posmatrača sve učiniti da sačuvamo izborni rezultat", rekao je Borenović.

Inače, izbori u BiH, zbog problema sa usvajanjem budžeta institucija BiH, pomjereni su sa oktobra na 15. novembar, međutim, pitanje je da li će taj datum na kraju ostati kao konačan s obzirom na to da je Milorad Dodik, lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH, rekao da je moguće da izbori budu pomjereni za polovinu decembra.

Kada je u pitanju Republika Srpska, političke partije boriće se za ulazak u 56 skupština opština te sedam skupština gradova, kao i za 56 načelničkih pozicija i sedam gradonačelničkih.