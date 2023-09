Opozicija uprkos zabrani okupljanja stiže pred NSRS

BANJALUKA – Uprkos tome što je Policijska uprava Banjaluka donijela rješenje kojim se ne dozvoljava okupljanje opozicije i građana na platou ispred Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnici SDS-a, PDP-a, Pokreta za Pravdu i red i Narodnog fronta poručuju da će večeras u 19 časova doći pred republički Parlament i održati najavljenu "Skupštinu na otvorenom".

Oni ističu da je zabrana direktan udar na slobodu i ustav, jer građani i poslanici koji žele da se okupe pred najvišim zakonodavnim tijelom u Srpskoj nemaju isti tretman kao "pristalice i političari iz vladajuće većine koji su se prije nekoliko dana bez ikakvih problema okupili na entitetskoj liniji".

Opozicioni poslanici poručuju da neće odustati od toga da dokažu građanima kako je aktuelna vladajuća većina u Srpskoj, predvođena SNSD-om grubo prekršila zaključke Narodne skupštine RS.

"Iscrpili smo sve moguće aktivnosti koje su imale za namjeru da u Narodnoj skupštini RS razgovaramo o odlukama i zaključcima koje je parlament u proteklom periodu donosio, a koje je kasnije, prvenstveno SNSD, izvrdao velikom ruglu sa svojim načinom ponašanja preko predstavnika u institucijama na nivou BiH. Oni su se potpuno oglušili na sve odluke koje je parlament od njih tražio", kaže šef Kluba poslanika SDS-a u NS RS Vukota Govedarica.

On podsjeća da je opozicija u nekoliko navrata bila čak i prekorena od strane Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine RS, koji je, kako kaže, tvrdio da se ništa nije desilo i da zaključci republičkog Parlamenta nisu prekršeni, ali da je to sve opovrgnula izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika

"On (Dodik) koji je inače poznat kao poprilično bahat i osion čovjek, rekao je da je opozicija djelimično u pravu", ističe Govedarica.

Na pitanje: S obzirom da je skup zabranjen, da li očekuje reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova RS?, on ističe da ne vjeruje da će se to desiti.

"To će biti jedan miran skup, gdje ćemo se mi obratiti, iznijeti naše navode. Da smo hteli skup od više desetina hiljada ljudi, to bi napravili. Uvjeren sam da tu ne može da dođe ama baš ni do kakvog incidenta, jer su razumni ljudi i sa jedne i sa druge strane. MUP RS je isključivo iz političkih razloga dobio nalog da zabrani ovaj skup na određenoj lokaciji. Sigurno nećemo ugroziti dignitet Parlamenta", naveo je Govedarica.

I šef Kluba poslanika Za pravdu i red u NSRS, Nebojša Vukanović kaže da je zabrana okupljanja opozicije i građana stigla po naredbi SNSD-a i vlasti, i da je MUP RS prvobitno odobrio ovaj skup.

"Gospodin Crnadak je juče oko 13 časova išao u MUP RS i rečeno mu je da nema nikakvih problema, da bi se u 15.30 naprasno predomislili i rekli da je skup zabranjen. Tražili smo tu odluku napismeno, pa nam je rečeno da eto nije zabranjen, neće dati napismeno, da bi u 18 časova stigla pismeno obavještenje da ipak jeste zabranjeno okupljanje. U tih pet sati policija je četiri puta mijenjala odluke, oni treba da pojasne zbog čega. Jasno je da će to biti jedan apsolutno miran skup, koji će biti skroz na drugom kraju NSRS, ispred platoa", kazao je Vukanović, dodajući: "Ako policija želi neka nas uhapsi, nećemo se povući. A svako ko napravi problem, taj je neprijatelj Republike Srpske".

Prema njegovim riječima, režim koji predvodi SNSD je očigledno strah jer se želi skrenuti pažnja na urušavanje institucija.

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a kazao je da se radi o providnoj igri režima, te da ne treba braniti poslanicima da kažu šta imaju.

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručuje da nema povlačenja pred zabranom okupljanja i da je očigledno da "režim boli istina".

"Režim u svom očaju apsolutno gazi Ustavom zagarantovana prava, a to je pravo na slobodno okupljanje. Režim je od Republike Srpske napravio tamni vilajet. Režim se jedino boji istine, a to je da je Republika Srpska njihovim lažnim partiotizmom izolovana, da je osiromašena njihovim kriminalom i korupcijom, da je demografski ispražnjena nebrigom za narod, da je ostala bez institucija njihovim nemarom i da je dobila vlast izbornom krađom", napisala je Trivićeva.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, kazao je ranije danas da je najavljeni skup projekat s ciljem da se od Republike Srpske napravi mjesto u kojem postoje problemi i tenzije.

"Opozicija je izvođač radova onoga što zamisle strani mentori i to nije dobro za Republiku Srpsku. Neka građani Republike Srpske daju sud o tome. Najbolji sud svih poteza i vlasti i opozicije daju građani i oni to znaju da ocijene na izborima", rekao je Višković.

O zabrani skupa su se oglasili i iz Policijske uprave Banjaluka, rekavši da lokacije za održavanje javnih skupova određuje lokalna zajednica, a da je, kada je riječ o Banjaluci, to moguće održati na Trgu Krajine i u parku "Mladen Stojanović.