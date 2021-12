Opozicionari zaratili zbog poraza u Prijedoru

PRIJEDOR, BANJALUKA - Ko je kriv za poraz opozicionog kandidata za gradonačelnika Prijedora na prijevremenim izborima koji su bili 12. decembra, pitanje je zbog kojeg bukti verbalni rat između nekoliko visokorangiranih članova opozicionih stranaka, a optužbe koje jedni drugima šalju na adresu postaju sve ozbiljnije.

Nakon što je Slobodan Javor, kandidat SNSD-a za prvog čovjeka grada na Sani, naslijedio fotelju stranačkog kolege Dalibora Pavlovića, u opoziciji su, najblaže rečeno, podijeljena mišljenja o tome zašto je njihova uzdanica Goran Predojević (DNS) doživio debakl.

Prst u Predojevićevog partijskog šefa Nenada Nešića uperila je Maja Dragojević Stojić, predsjednica Gradskog odbora SDS-a Prijedor, izrevoltirana što je lider DNS-a, kako je naglasila, za poraz u Prijedoru okrivio koalicione partnere.

"Nešiću sam i ranije rekla da što manje vremena provodi u Prijedoru, jer tako rastu šanse našem kandidatu dr Goranu Predojeviću. Narod ne vjeruje onima koji su godinama bili oslonac SNSD-u, ne prihvata da takvi ljudi donose promjene", navela je Dragojević Stojićeva.

U izjavi za "Nezavisne novine", ona ističe da joj nije jasno zašto je označena kao krivac za poraz opozicije u Prijedoru.

"Ovo je nenormalno, stvarno noćna mora. Narod u Prijedoru nema bilo kakvo mišljenje ni o DNS-u, ni o Nešiću. Ovdje su vladali 16 godina, od grada su napravili kasabu. Oko 40.000 ljudi je napustilo grad za vrijeme te vladavine. Ja sam moje roditelje jedva nagovorila da izađu na izbore", oštra je Dragojević Stojićeva.

Podržala ju je Jelena Trivić, potpredsjednica PDP-a, koja smatra da je apsolutno neprihvatljivo da Nešić poraz u Prijedoru pripisuje SDS-u i PDP-u.

"Nenad Nešić je još manje pozvan da kritikuje najčestitijeg među svim opozicionim političarima Nebojšu Vukanovića. O Nenadu Nešiću više nemam nikakvih nedoumica, osim toga da li on napada opoziciju po nalogu Milorada Dodika, sa kojim telefonski vrlo ljubazno ćaska ili po nalogu jednog opozicionog političara sklonog manipulacijama", navela je Trivićeva.

Nešić je prethodno izjavio da je opozicionog poslanika Nebojšu Vukanovića pozvao na TV duel, a nakon, kako je naveo, brojnih optužbi Vukanovića, koji, kako je naveo lider DNS-a, temelji svoju politiku na lažima i klevetama.

Vukanović ističe da se ispostavilo da je bio u svemu u pravu. Prema riječima Vukanovića, Nešić je pokazao svoje pravo lice.

"Upozoravao sam da je on neko ko nanosi ogromnu štetu opoziciji. Mi idemo u političku borbu čistih ruku, nama ne treba brojnost, nego čestitost ljudi. To je čovjek koji je svojim napuštanjem vlasti i licemjernim približavanjem opoziciji nanio puno štete, jer ljudi znaju da on nema dobre namjere", kaže za "Nezavisne novine" Vukanović, koji je ubijeđen da će opozicija na izbore bez Nešića.

Oglasio se u petak i Nešić, koji kaže da ne zna šta je od istina koje je rekao i poslao opozicionim kolegama "naljutilo Jelenu Trivić da se i ona pridruži diskvalifikacijama kojima se do sada služio Nebojša Vukanović".

"Uz svu odgovornost DNS-a koju preuzimam, činjenice i brojevi kažu da u Prijedoru nije bilo sinergije i da smo mi dobili naše glasove od prošle godine, što je nedovoljno za pobjedu. Podsjetiću da brojevi jasno kažu da je opozicioni kandidat u Doboju dobio glasove DNS-a, čija lista je bila prva opoziciona lista po rezultatu. To je matematika i ona je, siguran sam, vrlo jasna profesorki Ekonomskog fakulteta, gospođi Trivić", naveo je Nešić.

"Vrlo je prosto", dodao je Nešić, "mogu se okupiti zajedno svi koji su protiv vlasti i pobijediti je, a mogu i kalkulisati i na stare načine pokušavati u više kolona i "gdje, osim SDS-a i PDP-a, ne postoji niko".

"Vidim da je gospođa Trivić pobornik starog recepta i meni je to u redu. Neka zvanično to kažu, da neće saradnju sa DNS-om, i mi ćemo se za promjene boriti na način u koji vjerujemo. Treće, i pauci u njihovim kancelarijama znaju da su svi napadi na mene i DNS prethodnih mjeseci plod toga da ne mogu da se sporazumiju o kandidatima za inokosne funkcije i da se zbog toga svađaju. Mene u to ne uvlačite", odbrusio je Nešić.