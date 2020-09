Oproštajni govor Milorada Dodika: Zbogom Arie

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da postoje vijesti za koje znate da će vas naći, a za koje nikada ne biste voljeli da stignu, te da ga je jedna takva jutros zatekla kada su mu javili da je preminuo Ariea Livne, njegov prijatelj, drug, brat i prijatelj srpskog naroda i cijelog svijeta.

Oproštajni govor srpskog člana Predsjedništva BiH povodom smrti Arijea Livnea prenosimo u cjelosti:

"Arie Livne nije bio vršnjak svojih godina, pa ni u ovom trenutku ne mogu da razmišljam da je preminuo vremešni starac, jer Arie je bio sve samo ne star. Arie je bio moj prijatelj, a prijatelji nemaju godine. Arie je bio jedan od najmlađih ljudi sa kojima sam se godinama družio.

Mlad duhom, životnom energijom, željom da svojim činjenjem ovaj svijet učini boljim mjestom za život. I gotovo sav njegov život je bio to, rad i trud da ovaj svijet bude pravedniji i bolji za sve.

Ma koliko da smo dugo zajedno živjeli u iskrenom prijateljstvu i ma koliko da je on dugo poživio na ovoj zemlji, ovaj čas za mene je veliki potres i moje biće se buni i ne pristaje na činjenicu da je otišao. Jer Arie i nije otišao, Arie ne može umrijeti jer ga ja ne mogu zaboraviti. I ma koliko da me rasijeca i dvoji ta vijest da Arie više nije među nama, ovaj drugi osjećaj o nezaboravu me sastavlja i podiže iz tuge. Ja i moja duša vječno ostajemo posvećeni sjećanju na velikog čovjeka i humanistu Aria Livnea.

Arie Livne je bio uz mene i uz srpski narod kada je malo ko htio biti uz nas. I to je značilo mnogo više nego da smo imali mnogo moćnih ali neiskrenih prijatelja. Zato danas nemam riječi da opišem tugu, ali još manje imam riječi da opišem radost što sam imao tu čast i taj Božji dar da Arie bude uz mene i uz naš narod i u teškim i lijepim trnucima.

Zato, zbogom Arie, znam da me i sada gledaš i čitaš ovo pismo, i sigurno misliš da pretjerujem dok govorim o tebi. Ali znam i da znaš da ovo neću zadržati za sebe, jer želim da cijeli svijet zna bez kakvog čovjeka je ostao".