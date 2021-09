Optužbe za izdaju oružje i vlasti i opozicije

BANJALUKA - Iako se i vlast i opozicija u Republici Srpskoj slažu da treba poštovati zaključke Narodne skupštine Republike Srpske koji govore da nema odlučivanja u institucijama BiH, kako vrijeme odmiče sve češće se mogu čuti optužbe i s jedne i s druge strane o izdaji.

"Poslije svih iskustava naivno je vjerovati i očekivati da je dogovor sa takvim ljudima moguć i održiv. Dodik nije neko koga uopšte treba komentarisati jer se bespotrebno troši energija na te stvari. Treba da se okrenemo stvarnim problemima ljudi i ponudimo naša razmišljanja o reformama i o svemu", rekao je Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a, za "Nezavisne novine".

On kaže da je takav stav iznosio i na partijskim, ali i sastancima opozicije, te da je to njegovo lično mišljenje za koje nema problem da ga javno iznese, ali da druge u opoziciji treba da pitamo kako oni to vide i doživljavaju.

Miličević je odmah nakon sastanka Mirka Šarovića, Branislava Borenovića i Nenada Nešića, lidera SDS-a, PDP-a i DNS-a, napisao da već "dugo i bezuspješno predlaže da opozicija ne slijedi Dodika i da se ne bave njim".

I sam Milorad Dodik, lider SNSD-a, juče je rekao da mu opozicija nije potrebna, ali da bi bilo dobro za Republiku Srpsku da u parlamentu BiH "gdje mogu nešto da učine - da se dosljedno ponašaju". Ponovio je da vlast u Republici Srpskoj ima kontrolu u Domu naroda parlamenta BiH i istovremeno pozdravio odluku opozicije da ostane pri zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.

"Ostaćemo u nekoj vrsti zajedništva. Za naše postupanje nije potrebno učešće opozicije, ali je veoma dobro da oni budu tu jer je to važno za srpski narod", rekao je juče Dodik, dodajući da bi bilo kakvo odstupanje opozicije u Republici Srpskoj od zaključaka NS RS bilo "odstupanje od samog sebe" jer su, kako je rekao, te zaključke dominantno diktirali predstavnici opozicionih partija.

I u samoj opoziciji, sudeći po izjavama, nisu načisto... Kako su lideri SDS-a, PDP-a i DNS-a saopštili nakon sastanka, ostaće pri zaključcima NS, RS istovremeno najavljujući izdaju od strane SNSD-a.

"Mi samo podržavamo zaključke Skupštine. Ovdje je jasno ko će izdati srpske interese, to je predsjednik SNSD-a. On je taj koji ide na sastanke, njegovi ministri učestvuju u donošenju odluka na nivou BiH", rekao je Nešić nakon sastanka.

Nakon sastanka opozicije, koja je SNSD već optužila za izdaju, reagovali su pojedinci iz ove stranke pa je tako Staša Košarac, član Predsjedništva SNSD-a, rekao da su kritike i napadi lidera opozicije na Dodika diletantski i kukavički te da se radi o razbijanju srpskog jedinstva.

"Predstavnici opozicije su poput političkih klovnova koji po nalogu stranih obavještajnih službi imaju zadatak da rade na razbijanju srpskog jedinstva o temama ključnim za Republiku Srpsku, poput neprihvatanja nametnutih odluka visokih predstavnika", rekao je Košarac, a prenosi Srna.

Takođe, naglasio je da će se institucije Republike Srpske i njeni politički predstavnici na nivou BiH nastaviti zalagati za koncept srpskog jedinstva, uprkos opstrukcijama opozicije.

"Mi ćemo istrajati na tome i biti okupljeni oko bazičnih interesa Republike Srpske i našeg naroda", rekao je Košarac.

Podsjećanja radi, nakon što je Valentin Incko, bivši visoki predstavnik u BiH, nametnuo izmjene Krivičnog zakona, kojima se između ostalog zabranjuje negiranje genocida u BiH, sve parlamentarne stranke iz Republike Srpske održale su sastanak na kojem su postigle jedinstvo koje se kasnije manifestovalo na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske kada su usvojeni određeni zaključci, među kojima je i onaj da predstavnici RS dok se ne povuče sporni zakon neće odlučivati u institucijama BiH, prije svega Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.