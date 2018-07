Organizacija starješina VRS: Lukajića uhapsili da zaplaše Srbe

BANJALUKA - Organizacija starješina Vojske RS (VRS) saopštila je da najoštrije osuđuje neopravdano hapšenje pukovnika VRS Daneta Lukajića, pripadnika Komande Prvog krajiškog korusa VRS, koji je, kako navode, uhapšen u Hrvatskoj pod izgovorom da je bio komandant logora Manjača, što je bez ikakvog osnova.

Predsjedništvo Organizacije starješina VRS traži od institucija RS i BiH da energično protestuju kod hrvatskih vlasti zbog hapšenja Lukajića i odmah zatraže njegovo puštanje na slobodu.

"Nacionalističkoj Hrvatskoj smeta obilježavanje stradanja Srba od ustaških vlasti od strane udruženja srpskog naroda čiji je član pukovnik Dane Lukajić. Time se žele zaplašiti svi one koji dolaze da se poklone žrtvama stravičnih zločina ustaške vlasti u NDH, u Drugom svjetskom ratu", stoji u njihovom saopštenju.

Ističu da starješine VRS smatraju da je ponašanje Hrvatske izraz euforije ustaštva koje je snažno okupiralo sve segmente društva.

"Treba istaći da je Dane Lukajić u više navrata bio svjedok i tužilaštva i odbrane u Haškom tribunalu i Sudu BiH i niko ga do sada nije optuživao za zločine koje sada pokreće Hrvatska. Nema sumnje da je to čin osvete hrvatskih vlasti, jer je Dane Lukajić bio pripadnik bezbjednosti 5. Vojne oblasti koji je učestvovao u izvlačenju snaga JNA iz Hrvatske. Protiv Lukajića Haški tribunal, niti Sud BiH, koji je nadležan za pokretanje postupka, nisu našli razloga, dok su hrvatske vlasti to učinile da zaplaše Srbe", poručuju iz ove organizacije.