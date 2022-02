Oružane snage prošle godine nisu uništile nijednu pušku

BANJALUKA, SARAJEVO - Oružane snage (OS) BiH prošle godine nisu uništile nijednu pušku, dok je i količina uništene, odnosno demilitarizovane municije i minsko-eksplozivnih sredstava gotovo zanemariva u odnosu na trenutne, ogromne viškove.

Zaključuje se to iz odgovora koji su, na upit "Nezavisnih novina", stigli iz Ministarstva odbrane (MO) BiH.

Kako nam je odgovoreno, na dan 31. decembar prošle godine, OS BiH imale su oko 4.700 tona viška municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i oko 41.500 komada naoružanja.

"U 2021. godini uništeno je, odnosno demilitarizovano je oko 175 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MES), te nijedan komad naoružanja", rekli su za "Nezavisne novine" iz MO BiH. Podsjetimo, riječ je vojnoj imovini koju su, nakon formiranja OS BiH, ustupili entiteti, tj. tadašnje entitetske vojske. Sporazumom o raspolaganju pravima i obavezama na pokretnoj imovini iz 2008. godine, zagarantovano je da 80 odsto novca od prodaje ide entitetu kojem je ta imovina pripadala, dok 20 odsto odlazi MO BiH. Čini se to čak i prilikom uništavanja naoružanja, kada se dio materijala koristi kao sekundarna sirovina, tj. kada se prodaje u tu svrhu. Srpska je, ističu naši izvori, svojevremeno uradila vrlo kvalitetan popis sredstava nekadašnje Vojske Republike Srpske, dok u FBiH to nije bio slučaj.

"Činjenica je da popis sredstava vojske FBiH nije bio završen, što ukazuje na to da je postojala ideja da se blokira prodaja naoružanja, jer taj sporazum sam po sebi nije povoljan za državni nivo vlasti. Zato u kasarnama Oružanih snaga BiH, gdje je ta tehnika sabrana, postoje velike količine naoružanja. Ta tehnika je u velikoj mjeri propala, više ne može ni da se poredi sa ranijim stanjem", pojašnjava za "Nezavisne novine" Aleksandar Radić, vojni analitičar.

Problem rješavanja ove imovine, dodaje se, ispočetka se činio prilično jednostavnim. Međutim, to oružje sada trune u kasarnama.

"Nakon toliko godina nije riješen višak naoružanja, odnosno vojne opreme. Ta sredstva stare. Jedino što je preduzimano jeste da je uspostavljen mehanizam da se unište sredstva koja su potencijalno opasna, zbog nestabilnog baruta i slično. Ali nisu prodata ova sredstva koja su mogla da se prodaju na tržištu, dok su trgovci oružjem željno iščekivali priliku", pojasnio je Radić.

Podsjetimo, nedavno je Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, izjavila da ona nema nikakve informacije o tome šta se dešava na planu uništavanja viška naoružanja.

"Nekada sam intenzivno pokušavala da dođem do podataka u vezi s uništavanjem municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Oni su nama i dostavljali te izvještaje. Međutim, to dugo nije bilo tema dnevnog reda prije svega zato što na čelu Komisije sjedi čovjek iz SDA, kojem je više stalo do toga da sakrije stanje, nego da se zna kakvo je", rekla je Majkićeva za "Nezavisne novine".

Izvori "Nezavisnih novina" ističu da su velike količine viškova oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, koje se nalaze u skladištima, u takvoj fazi da je njihovo rješavanje odavno trebalo početi.

Ranije je ministar odbrane BiH Sifet Podžić naveo da MO i OS BiH ostaju posvećeni rješavanju ovog problema s ciljem stvaranja bezbjednog okruženja u BiH.