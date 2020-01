Osmanović: Nema trgovine kada je riječ o imenovanju Božovića

SARAJEVO - Adil Osmanović, predsjedavajući Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu BiH, rekao je da nije riječ o nikakvoj trgovini kada je riječ o imenovanju Mlađena Božovića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice.

"Očekivali smo da će koalicioni partneri iz SNSD-a i DNS-a ispoštovati što smo se dogovorili, a to je da za ministra za ljudska prava bude predložena osoba iz reda profesora, koja je politički bila potpuno neangažirana, iz reda ostalih i koja ne bi bila opterećena ovim što sve imamo kada je u pitanju prijedlog Božovića", rekao je Osmanović, kostatujući da je dobro da je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara, povukao ovu tačku i ostavio 10-15 dana za razgovore.

Kazao je da bi SDA bila najsretnija da dođe do prijedloga novog imena za ministra za ljudska prava i izbjeglice.

Tvrdi da ne postoji blokada Vijeća ministara, te da je SNSD požurivao da dođe prije nove godine do imenovanja Vijeća minostara.

"Mi smo i tada govorili da sačekamo, da prođu sve provjere i da onda u paketu sve razmatramo", rekao je Osmanović.

Upitan da li se razgovara o Bratiću, Osmanović je rekao da nije učestvovao u tim razgovorima, ali da, kad se sjedne razgovarati sa koalicionim partnerima, stave sve "stvari na sto".

Na konstataciju novinara da je Tegeltija rekao da nije sporan Božović personalno, nego da su sporna otvorena pitanja između SNSD-a i SDA, Osmanović je rekao da je SDA iznijela svoje stavove i da će na tome insistirati.

"Tegeltija je danas mogao ostaviti ovu tačku dnevnog reda, ali bi stav SDA bio protiv toga", rekao je Osmanović.

Upitan da kaže da li je sporan Božović, negovo ime, djelo i karijera, ili je u pitanju trgovina, Osmanović je rekao da što se tiče SDA radi se o ozbiljnim primjedbama koje su iznijeli na račun Božovića.

"Kao koalicioni partneri vodim oračuna o reprezentaciji koja dolazi iz RS i voljeli bi da nema ovakvih problema kao što ima sa Božovićem", rekao je Osmanović.

Na insistiranje da kaže šta je sporno kod SDA kada je u pitanju Božović, Osmanović je upitao: "zašto tražite tako precizan odgovor".

"Iznio sam medijima dvije stvari o kojima mi danima pred medijima diskutujemo, a to je pitanje doslijednog sprovođenja koalicionog sporazuma SNSD-a i SDA, da treba na poziciju ministra zaljudska prava treba doći respektabilna osoba, bez bilo kakvih mrlja i osoba koja nije politički prepoznatljiva, i voljeli bismo da je to bio neki profesor koji je dosta radio i imao dosta objavljenih članaka po pitanju oblasti ljudskih prava", rekao je Osmanović, kazavši da je to bilo poznato SNSD-u i da ne zna zašto su ušli u to.