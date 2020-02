Osmanović: SDA se u potpunosti drži dogovora sa SNSD-om

SARAJEVO – Adil Osmanović, predsjedavajući Kluba SDA u Predstavničkom domu BiH na upit novinara je li aktiviran MAP, kazao je da treba pogledati stranicu sjedišta NATO-a i vidjeti šta piše.

"Smatramo da smo u ovom momentu, u kojem se BiH nalazi, postigli više nego što smo očekivali, nastavili smo naš put kada je u pitanju MAP", rekao je Osmanović.

Na pitanje koliko je realno Nikolu Špirića imenovati u Komisiju za borbu protiv korupcije, Osmanović je rekao da SDA smatra da nije dobro donesena odluka od strane SNSD-a koji ga je predložio u tu osjetljivu komisiju.

"Cijenimo da je SNSD imao i boljih i kvalitetnijih rješenja, a to je nešto što će sigurno staviti mrlju na rad te same komisije", rekao je Osmanović.

Upitan da li će SDA glasati za, Osmanović je rekao da će vidjeti.

Na konstataciju SNSD-a da SDA opstruira kompletiranje Vijeća ministara, Osmanović ističe da se SDA u potpunosti drži dogovora koji su potpisali sa SNSD-om.

"Vi znate da smo se složili da po pitanju ministra za ljudska prava dođe osoba iz reda ostalih, ne stranačka i osoba oko koje bi se trebali svi koalicioni partneri složiti. Mi smo očekivali da će SNSD, odnosno (Zoran) Tegletija, prije nego izađe sa prijedlogom, dostaviti nam to ime, da mi damo naš stav i ne bi bilo ovih problema. Oni su istrčali prije nego što smo se mi mogli izjasniti", kazao je Osmanović.

Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o platama, Osmanović ističe da treba sistemski riješiti ovaj zakon, i da treba smanjiti otpremnine visokih funkcionera.

Upitan da prokomentariše natpise da je uzeo dupla primanja iz Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine, Osmanović je istakao da je bio iznenađen kada je vidio obračun iz računovodstva Parlamentarne skupštine BiH na kojem je vidio da ima više sredstava nego što treba.

"Dok sam bio ministar u toku 2019. godine ja ni jednu marku nisam dobio iz Parlamentarne skupštine BiH. Tek 2020. gdine kada sam svoju radnu knjižicu prenio iz Vijeća ministara u Parlamentarnu skupštinu BiH, vidio sam da su mi bez bilo kakve konsultacije sa mnom obračunali paušal u visini od 8.800 KM i ja sam ga uplatio u humanitarne svrhe. To nisam zaslužio i to nisam ni prihvatio, da su me pitali, kao što su mnogo puta, ja bih rekao to neću primiti“, rekao je Osmanović, koji je novinarima pokazao i uplatnice.