Osmanović: Stara vlada do lokalnih izbora

SARAJEVO - Kako sada stvari stoje, nema pomaka kada su u pitanju pregovori koalicionih partnera u vezi sa formiranjem izvršne vlasti u Federaciji BiH.

Naime, još se ne zna kada će biti nastavljeni pregovori SDA i HDZ-a u vezi sa formiranjem nove federalne vlade, a Adil Osmanović, zamjenik predsjednika SDA, kratko je rekao za "Nezavisne" da će, izgleda, stari sastav Vlade FBiH dočekati lokalne izbore, koji bi trebalo da se održe u oktobru.

Dženan Đonlagić, član Predsjedništva DF-a, za "Nezavisne" ističe da su ucjene i uslovljavanje izmjenama Izbornog zakona BiH da bi se formirao novi sastav Vlade FBiH od početka besmislene.

"Radi se o državnom zakonu i to nema veze sa entitetskom vladom. No, kako HDZ i Dragan Čović godinama drže zemlju u raljama želja za stvaranjem tzv. trećeg entiteta pa makar to bilo i kroz izmjene Izbornog zakona, mi im poručujemo da se to neće nikada desiti", rekao je Đonlagić, čija se stranka, zajedno sa SDA i SBB-om, nedavno dogovorila da uđu u vlast na svim nivoima, što uključuje i FBiH.

Dodao je da im je u ovoj godini cilj onemogućiti Izborni zakon koji će dalje podijeliti zemlju po etničkim linijama.

"Ako to znači da će HDZ i Dragan Čović blokirati formiranje novog sastava Vlade FBiH, neka blokiraju i neka to objasne domaćoj javnosti i ambasadorima kvinte", poručio je Đonlagić.

Iz HDZ-a niko nije odgovarao na pozive "Nezavisnih", ali je Dragan Čović, lider te stranke, nekoliko puta u javnosti rekao da nema federalne vlade dok se ne dogovore izmjene Izbornog zakona BiH.