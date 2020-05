Osmanović za "Nezavisne": Čavara može opozvati Novalića

SARAJEVO - Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH i predsjedavajući Ustavne komisije ovog doma, rekao je "Nezavisnim" da je Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, taj koji može opozvati premijera FBiH Fadila Novalića pa onda i Parlament FBiH.

Međutim, po njemu postavlja se pitanje koja je svrha, sem političke odgovornosti, s obzirom na to da će on biti u tehničkom mandatu kao i do sada dok se ne izabere nova Vlada.

Dodao je da premijer Novalić nema imunitet, što je "Nezavisnim" potvrdila i Novalićeva advokatica Vasvija Vidović.

Naime, postoji osnov sumnje da su Novalić, Fahrudin Solak, suspendovani direktor FCUZ, i Fikret Hodžić, vlasnik firme "Srebrena malina", koji su juče uhapšeni i nakon saslušanja zadržani u Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) počinili krivično djelo, potvrđeno je nezvanično “Nezavisnim”.

Solak, Hodžić i Novalić sinoć su uhapšeni i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH su ih više časova ispitivali u vezi sa aferom nabavke 100 respiratora iz Kine, vrijednosti 10,5 miliona KM.

Osamdeset respiratora uvezeno je posredstvom poljoprivrednog gazdinstva "Srebrena malina“ u vlasništvu Hodžića koje se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća.

Vlada FBiH suspendovala je 12. maja Solaka sa mjesta direktora Federalne uprave civilne zaštite zbog afere "Respiratori".