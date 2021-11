Osmica dvije godine van mandata rukovodi "tajnom službom"

SARAJEVO - Generalnom direktoru Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću Osmici prije tačno dvije godine istekao je četvorogodišnji mandat na koji je imenovan 19. novembra 2015. godine, ali on i dalje rukovodi "tajnom službom".

Mehmedagić, njegov zamjenik Trifko Buha i glavni inspektor Damir Bevanda, kojima je takođe istekao mandat kada i Osmici, i dalje su na funkcijama, iako im nije produžen mandat niti su imenovani za vršioce dužnosti, jer Zakon o OBA ne poznaje status v.d.

Situacija u vezi sa čelnim ljudima "tajne službe", tvrde sagovornici "Glasa", "najbolje pokazuje koliko je BiH nakaradna država".

Oni podsjećaju da OBA četiri i po godine radi po neustavnom zakonu, jer je Ustavni sud BiH još 1. juna 2017. godine proglasio neustavnim pojedine odredbe Zakona o OBA.

Poslanik HDZ-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH i član Zajedničke parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBA Predrag Kožul kaže da stanje u OBA predstavlja veliki problem koji je u ovakvoj političkoj krizi nerješiv.

On dodaje da je to pitanje ostalo u sjeni aktuelne političke krize, ističući da je jako teško komentarisati bilo šta u vezi sa OBA.

"Status rukovodstva OBA i ukupno stanje u toj agenciji predstavlja jedno od gorućih i najozbiljnijih pitanja u BiH. Ono je potpuno nezasluženo ostalo u sjeni sveukupnih političkih dešavanja. U suštini, cijela ta situacija sa OBA kroz ove dvije godine je svojevrsna geneza političke krize", kaže Kožul za naš list.

Prema njegovim riječima, neimenovanje direktora OBA i njegovih najbližih saradnika predstavlja problem kakav je naprosto nezamisliv u normalnim državama.

Dugogodišnji radnik službi bezbjednosti Neđo Vlaški kaže da je problem što politika kod nas ima posljednju riječ u svemu, ističući da se upravo zbog toga dešava da se niko ozbiljno ne obazire na činjenicu da OBA pune dvije godine nema rukovodstvo "u mandatu".

"Pri tome je tragikomično da oni koji su za to najodgovorniji, to i ne kriju. Lider SDA Bakir Izetbegović je javno rekao da je Osmica njegov izbor, što bi u svakoj normalnoj državi bilo šokantno, a samo kod nas se posmatra kao sasvim normalno", kaže Vlaški za "Glas Srpske".

On dodaje da je činjenica da Osmica kada je imenovan za direktora nije ispunjavao uslove za tu funkciju, ističući da su to kasnije pokazala sva dešavanja u vezi sa spornim diplomama, ali i da su oni koji su ga imenovali sve to znali. Vlaški ističe da se od odgovornosti ne mogu amnestirati ni "stranci" pod kojima podrazumijeva najmoćnije zapadne zemlje.

"Svi znamo da bez prećutne saglasnosti SAD nema imenovanja direktora 'tajne službe', tako da je jasno da i za ovo trenutno stanje sa pravno nedefinisanim statusom Osmice, a praktično s njim na čelu OBA, postoji ta prećutna saglasnost", zaključuje Vlaški.

Podsjećamo, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija rekao je ranije da je Savjet ministara 15. decembra prošle godine obustavio procedure izbora generalnog direktora i njegovog zamjenika.

On je rekao da je to urađeno usljed sudskih procesa koji su pokrenuti protiv direktora OBA Osmana Mehmedagića.

Pored toga, Osmici je 18. februara istekla bezbjednosna dozvola za pristup tajnim podacima, što predstavlja još jedno neriješeno pitanje u vezi sa njegovim statusom.

Nezakonitosti

Šef srpskih delegata u Domu naroda i član parlamentarne Komisije za nadzor nad radom OBA Sredoje Nović ponavlja svoj raniji stav i kaže da rukovodstvo OBA "defakto radi suprotno ustavu i zakonu".

"Čak i da su imenovani u skladu sa zakonom i da nema nikakvih prepreka u vezi sa diplomom direktora OBA, ostaje činjenica da su pojedine odredbe Zakona o OBA proglašene neustavnim, a da izmjene zakona nikada nisu usvojene", kaže Nović.