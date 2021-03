Osmica (nije) trebalo da predstavlja BiH u NATO-u

SARAJEVO - Podijeljena su mišljenja parlamentarca i članova zajedničkih parlamentarnih tijela za odbranu i bezbjednost te nadzor nad Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH (OBA) kada je u pitanju posjeta Osmana Mehmedagića Osmice, direktora OBA, NATO-u u Briselu.

I dok jedni smatraju da to nema nikakvog smisla da direktor OBA kojem su istekli mandat dirketora, ali i bezbjedonosna dozvola za pristup tajnim podacima, ide u službenu posjetu NATO-u, drugi pak tu ne vide ništa sporno, jer je, kako kažu, Mehmedagić na dužnosti direktora sve dok ne bude izabran novi.

Dušanka Majkić (SNSD), delegat u Domu naroda BiH i zamjenica predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH, za "Nezavisne" kaže da u svemu ovome postoji više stvari koje nemaju smisla.

"Prvo, zaista nema smisla da lice kojem je istekao mandat i koje je izgubilo tu bezbjedonosnu dozvolu ide na različita mjesta po svijetu i ponaša se kao da je tek izabran. Drugo, nema smisla ni da o svemu tome ćuti Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA PS BiH, koja gotovo da se i ne sastaje. Ona godinama već i ne radi, a to je jedno od naznačajnijih radnih tijela parlamenta koje ima specifične, zakonom propisane nadležnosti, a koje ne ispunjava", ističe Majkićeva.

Dodaje da su to tako strašne stvari da vjerovatno mnoge zemlje koje ovo čuju ne mogu povjerovati da se takve stvari događaju. Kaže da su svi zatajili na tom planu.

"Mehmedagić se ne ponaša tako zato što to hoće, nego zato što ima strašnu političku podršku, a to znači političku podršku da radi mimo zakona, jer da je po zakonu ne bi se mogao tako ponašati i predstavljati zemlju s isteklim mandatom, a može zato što predsjednik njegove stranke kaže: Ja hoću da bude on i niko drugi", ističe Majkićeva.

Njen kolega iz Zajedničke komisije Šemsudin Mehmedović (SDA) ima drugačije mišljenje. On za "Nezavisne" ističe da je Mehmedagić u formalno-pravnom smislu direktor i da u ukupnom kapacitetu treba da obavlja sve dužnosti i obaveze.

"Znači, možda su neke kolege u pravu jer se to politički destaiblizira i problematizira već duže vrijeme zbog istraga koje su vođene. Ali, koliko znam sve te istrage su završene i mislim da ne bi trebalo da bude problem da se to više politički ne osporava", kazao je Mehmedović.

Nenad Stevandić (Ujedinjena Srpska), član Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA PS BiH, smatra da je to pitanje za Zorana Tegeltiju, predsjedavajućeg Vijeća ministara, i zamjenike Biseru Turković i Vjekoslava Bevandu, koji predstavljaju Obavještajni odbor. Stevandić za "Nezavisne" kaže da su oni organ zadužen za imenovanje i da treba da se vidi šta oni misle.

"Onda mi kao parlamentarna komisija treba da damo svoje mišljenje. Mi bi trebalo da predstavljamo nekoga ko treba da pomogne Tegeltiji, Turkovićevoj i Bevandi, a ne da radimo njihov posao", kaže Stevandić.

Sličnog mišljenja je i njegov kolega Predrag Kožul (HDZ), član Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA, koji za "Nezavisne" kaže da ne bi to komentarisao, jer je to posao za Obavještajni odbor, pa onda za Komisiju.

Dragan Mektić (SDS), član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, za "Nezavisne" kaže da Mehmedagić po zakonu ostaje na funkciji direktora do izbora novog i da tu ništa nije sporno.

"Do izbora novog direktora on je ovlašten. U isto vrijeme ističe mandat i njemu i zamjeniku i ne može agencija ostati bez rukovodstva. Drugo, po isteku bezbjednosne dozvole za pristup tajnim podacima, on ima rok od 120 dana da je obnovi. Pretpostavljam da je procedura u toku, jer je on prvostepenom presudom oslobođen. Zakonski on je u tom roku i on nije mimo zakona", kazao je Mektić.