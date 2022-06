Oštre reakcije iz Srpske na odluku o poništavanju zaključaka Narodne skupštine

BANJALUKA, SARAJEVO - Predstavnici RS tvrde da Ustavni sud BiH nema nadležnosti da poništava zaključke Narodne skupštine (NS) RS o vraćanju nadležnosti, a ova reakcija uslijedila je nakon što je taj sud, rješavajući po apelaciji 15 poslanika iz Federacije u Predstavničkom domu BiH, odlučio da pomenute zaključke stavi van snage.

Podsjećanja radi, zaključci se odnose na akt NS RS iz decembra prošle godine o tome da se u roku od šest mjeseci donesu zakoni o prenosu nadležnosti iz oblasti indirektnih poreza, vojske i pravosuđa.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, juče je izjavio da Ustavni sud BiH nema nadležnost da poništava zaključke te je ustvrdio da ih RS neće sprovesti niti priznati.

"Ja im sada javno kažem da to njihovo donošenje u vezi s deklaracijom ništa ne znači. Ona ostaje da živi, ona je akt RS i nikakav sud nije ni nadležan da to rješava i neće je poništiti. Prema tome, možemo je obnoviti ponovo, nikakav problem nije", rekao je Dodik.

On je ustvrdio da BiH nije dobila kandidatski status jer bi to moralo značiti da stranci moraju napustiti Ustavni sud BiH, a visoki predstavnik više ne bi mogao ni formalno da postoji.

"To znači da nema bilo kakvog pa i lažnog visokog predstavnika ovdje. Ovdje ima taj Kristijan Šmit, koji se lažno predstavlja i govori kako je on taj koji će donijeti neke mjere. Nijednu njegovu mjeru RS neće sprovesti. Ono što RS bude usvojila, to ćemo mi sprovoditi. I neka sigurno znaju da ćemo mi ono što smo naumili i uraditi. A to što mi nekad taktički smatramo da zbog sukoba između Zapada i Rusije nešto odgodimo za mjesec ili dva dana, to ne daje pravo nekim među nama, pogotovo iz opozicije, da od toga prave neku galamu", rekao je Dodik.

On je istakao da će RS veoma pažljivo birati vrijeme kada će sprovesti svoje zaključke, sugerišući da trenutni sukob Zapada i Rusije u Ukrajini predstavlja nepovoljan trenutak za tako nešto.

Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine RS, izjavio je da je Ustavni sud BiH postao kamen spoticanja za vladavinu prava. On je rekao da Ustavni sud nema jasan zakon po kojem postupa, nego da radi po pravilima koje je taj sud sam usvojio.

"Po tome je on jedinstven u Evropi i jedina smo evropska zemlja koja ima strance u Ustavnom sudu. Više je to sud politike nego sud prava", rekao je Petković za RTRS.

Prema njegovim riječima, ta odluka govori i o tome koliko je Ustavni sud BiH nekonzistentan, podsjetivši da je taj isti sud 2008. godine u odbacivanju apelacije tadašnjeg lidera SDA Sulejmana Tihića obrazložio da se neće upuštati u raspravu o meritumu političkih akata kao što su deklaracije, zaključci i slično.

"Sada, nakon petnaestak godina, taj isti sud oglašava pojedine odredbe deklaracije neustavnim. To znači da se taj sud ne drži više ni svoje prakse koju je ranije zauzeo", istakao je Petković.

Aleksandra Pandurević, članica Glavnog odbora SDS-a, takođe je podsjetila na Tihićevu apelaciju, a ukazala je i na obrazloženje Suda kada je Mladen Bosić, bivši predsjednik SDS-a, podnio apelaciju u vezi s metodologijom obrade podataka o popisu stanovništva.

"Ustavni sud BiH rekao je da je nenadležan jer to nije zakon. Nenadležnim se proglašavao sve dok nije trebalo osporiti investiciju Srbije u izgradnju i korišćenje HE Buk Bijela, Foča i Paunci. Iz političkih, a ne pravnih i ustavnih razloga, po diktatu sarajevskih partija, blokirana je velika investicija, od koje je koristi mogla imati cijela BiH", rekla je ona.

Dodikov komentar ocijenila je licemjernim jer je on, kako kaže, u Briselu poput "revnosnog đaka" prihvatio da sprovede odluke tog suda.

Nenad Nešić, predsjednik DNS-a, ocijenio je da Ustavni sud BiH nema pravila kada je riječ o Srbima i RS, jer, kako je ustvrdio, odlučuje protiv Srba.

"Ranije je donosio odluke da nije nadležan za razmatranje deklaracija, rezolucija i podzakonskih akata, a sada tvrdi suprotno", rekao je Nešić. On je podsjetio da je ovo drugi put, nakon Dejtona, da je Ustavni sud BiH odlučivao o nečemu što nije opšti akt, odnosno Ustav ili zakon, i da je ranije, kao nedopuštene, odbacio apelacije koje su se odnosile na podzakonske akte.