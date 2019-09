Osude napada na portal Radio Sarajeva

SARAJEVO - Vijeće za štampu u BiH i Udruženje/udruga novinara BiH, kao i Ambasada SAD u BiH osudili su upad u redakciju portala Radio Sarajeva, prijetnje smrću i ugrožavanje sigurnosti urednika i novinara.

"Upravni odbor Vijeća za štampu u BiH, sa velikim negodovanjem reaguje na upad u redakciju portala Radio Sarajeva, prijetnje smrću i ugrožavanje sigurnosti urednika i novinara", navedeno je u saopštenju UO Vijaća za štampu BiH u kojem se dodaje da ovakvi huliganski postupci moraju biti najstrože osuđeni i kažnjeni.

"Upućivanje prijetnji i zastrašivanje, a posebno fizički napadi i sprječavanje medijskih uposlenika da obavljaju novinarski posao u interesu javnosti, kaznena su djela i moraju biti tretirana u skladu sa bh. krivičnim zakonima", navedeno je u saopštenju.

Upravni odbor Vijeća za štampu i online medije u BiH, pozvao je MUP i Tužilaštvo da učine sve kako bi ovaj čin nasilja i ometanja medijskih profesionalaca u obavljanju posla bio najstrožije kažnjen, a slobodni rad novinara zaštićen.

"Dajemo punu podršku uredništvu portala Radio Sarajeva, punopravnog člana Vijeća, i ohrabruje kolege redakcije da i dalje nastave sa svojim dosadašnjim profesionalnim radom, te da prijavljuju svaku vrstu prijetnji i pokušaja ometanja njihovog slobodnog i sigurnog obavljanja profesionalnih zadataka", navedeno je u saopštenju.

I Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari najoštrije osuđuje prijetnje smrću novinarima i urednicima portala Radio Sarajevo, kao i članovima njihovih porodica, koje je uputio najvijač Fudbalskog kluba Sarajevo, a nakon objave teksta o tome da je jedan navijač ovog kluba osuđen na pet godina zatvora u Bjelorusiji, jer su mu tamošnji policajci pronašli kokain.

Upravni odbor BH novinara ocjenjuje ovaj napad brutalnim kršenjem prava na slobodu izražavanja i ugrožavanja sigurnosti novinara i cjelokupne redakcije Radio Sarajeva, kao i nedozvoljenim provođenjem nasilja najvijača FK Sarajevo nad više medija u BiH.

BH novinari skreću pažnju na nedopustivu šutnju FK Sarajevo i Fudbalskog saveza BiH, koji moraju javno osuditi ovaj čin i poduzeti sve mjere protiv nasilničkog ponašanja navijačkih grupa ili pojedinaca, kojima ovo nije prvi put da provode nasilje nad novinarima zbog načina na koji izvještavju sa sportskih događaja ili pišu o navijačkim grupama.

Ambasada SAD u Sarajevu na zvaničnom Twitter profilu osudila je napad na redakciju portala Radio Sarajeva.

"Napad na portal Radiosarajevo.ba je neprihvatljiv. Kao što smo već puno puta rekli - snažno branimo pravo novinara da izvještavaju o vijestima bez straha od odmazde. Kada se novinari ušutkavaju, društvo pati", napisali su na svom zvaničnom Twitter profilu iz Ambasade SAD.

