Osuđivanog doktora Lovru zaposlili u Hitnoj pomoći

KOTOR VAROŠ - Hirurg Marinko Lovre, koji iza sebe ima dvije pravosnažne osuđujuće presude, od čega je, u prvom slučaju, za primanje mita kažnjen novčanom kaznom, a drugu je "odležao" u zatvoru nakon što je pacijentkinji greškom odstranio jajnik, zaposlio se u Domu zdravlja Kotor Varoš, kao ljekar u Hitnoj pomoći, saznaju "Nezavisne novine".

To su nam potvrdili i pacijenti ove zdravstvene ustanove, koji se pitaju kako je moguće da, kako kažu, on još uvijek radi taj posao.

"Ne znam od kada radi kod nas, ali mi je bilo čudno. Vidjela sam da ga odnekud poznajem, a onda sam se sjetila da je to doktor Lovre. Čudno mi je to što je on počeo raditi kod nas, te pod kojim uslovima, s obzirom na njegovu prošlost", rekla je jedna pacijentkinja za "Nezavisne novine".

A njegova prošlost je, i te kako, poznata brojnim pacijentima. Pacijentkinji je, podsjetimo, 26. jula 2014. godine u prijedorskoj bolnici, osim upaljenog slijepog crijeva, bez opravdanog medicinskog razloga odstranio i jajnik.

Za nesavjesno pružanje ljekarske pomoći pravosnažno je osuđen na godinu dana zatvora i kaznu je odslužio u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka na Tunjicama.

I to mu nije bila prva presuda, jer je ranije pravosnažno osuđen zbog primanja mita, i to na novčanu kaznu. On je, kako je u toj presudi navedeno, od Sulje K. uzeo mito od 500 evra kako bi sačinio lažni nalaz.

Da je dr Lovre imao problematično ponašanje znaju u Domu zdravlja Kotor Varoš, ali su im, tvrde, ruke bile vezane. Zaposlili su ga, kažu, prije nekoliko mjeseci, ali na određeno vrijeme.

Vladimir Bibić, direktor Doma zdravlja Kotor Varoš, kaže da im je trebao ljekar u Hitnoj pomoći i da su raspisali konkurs.

"Čovjek se prijavio, ispunjava sve uslove. Ja sam to provjeravao i u Ministarstvu, on nema zabrana. Nama se on jedini i prijavio na konkurs, nismo ga mogli odbiti, žalio bi se i imali bismo problem", rekao je Bibić za "Nezavisne novine".

Primili su ga, dodaje, na određeno vrijeme, te se ugovor produžava mjesec po mjesec, jer im se neki ljekari trebaju vratiti sa specijalizacije.

"Ne radi on ovdje kao hirurg, nego kao ljekar opšte prakse. On je 'čist', čak sam zvao i Ministarstvo, može raditi i kao hirurg. Mene je bio malo strah kako će reagovati narod, iskreno. Ali nama su vezane ruke. Mi smo u problemu kad je u pitanju porodična medicina i hitna, neće to više niko da radi. Sve više upadamo u taj problem. A mi moramo imati hitnu pomoć 24 sata", žali se direktor Doma zdravlja Kotor Varoš.

Na pitanje da li se neko od pacijenata žalio na ponašanje Lovre, Bibić odgovara da je sitnijih žalbi bilo, te da je s njim u par navrata i razgovarao.

"Da ga branim, neću, nemam obaveza ni prema kome. Mi smo njega uzeli da održimo proces rada. On je sam sebi krojio put. Ja nisam ulazio u to što se dešavalo. Ono što je mene zanimalo je da li čovjek ispunjava uslove. On je ispunjavao sve uslove za rad", kaže Bibić za "Nezavisne novine".

Sa doktorom Lovrom nismo uspjeli stupiti u kontakt, jer nam se na njegov raniji broj javila nepoznata žena koja kaže da to nije njegov broj. Na naša pitanja iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te iz Komore doktora medicine Republike Srpske, nisu odgovorili.

