Osumnjičeni za ratne zločine prijetio bivšem logorašu?

TREBINJE - Bivši logoraš Zoran Đorđić izjavio je da mu je Hamed Lukomirak Pjevac, koji je optužen za udruženi zločinački poduhvat nad Srbima u Konjicu, uputio više poruka prijetećeg i uvredljivog sadržaja, te pozvao nadležne institucije da reaguju i da ga zaštite.

Đorđić, koji je svjedok za ratni zločin nad srpskim civilima 1992. godine u Konjicu, kaže da je odmah o ovom slučaju obavijestio postupajuće tužioce Tužilaštva BiH.

"Sve je počelo kada sam na `Fejsbuk` stranici pročitao poruke podrške Bošnjaka Lukomirku i ostalim koji su pušeni na slobodu, nakon što su 4. decembra prošle godine uhapšeni za ratni zločin nad Srbima. Ja sam na istoj toj stanici napisao da je to velika nepravda, te da su trebali u zatvoru da dočekaju početak procesa", kaže Đorđić, koji trenutno živi u Beogradu.

On napominje da je nakon dva minuta dobio prijeteću poruku od Lukomirka.

"Ja sam odgovorio da li zna da ne smije kontaktirati sa svjedocima u svom predmetu, na šta je on odgovorio da će me prijaviti da sam mu tražio pare. Pokušao sam da sačuvam njegovo poruke, ali ih je on vrlo brzo sve obrisao", tvrdi Đorđić.

On kaže da se ne boji ovih prijetnji, ali da želi da upozna nadležne institucije o ovom slučaju.

Đorđić podsjeća da je početkom 2000. godine u Konjicu, kao stručni saradnik MUP-a Republike Srpske za dokumentovanje krivičnog djela ratni zločin, sa Lukomirkom razgovarao o ratnom zločinu koji je počinio na prostoru opštine Konjic u maju 1992. godine.

"Tada Lukomirak ništa nije krio, ali je zatim otišao u MUP Konjic i prijavio me da sam ga ispitivao za zločin njegove jedinice `Akrepi`", ističe Đorđić.

On smatra da se sve ovo radi kako bi diskreditovali svjedoke u tom strašnom zločinu nad Srbima.

"Pitam se, poslije ovoga, koji će svjedoci doći u Sud BiH da potvrde svoj iskaz dat Tužilaštvu BiH kada počne proces", kaže Đorđić.

Đorđić je u logoru Čelebići proveo 186 dana, od maja do decembra 1992. godine, kao i njegovi otac i majka. Đorđić je bio u logorima na Igmanu i u "Silosu" u Tarčinu.