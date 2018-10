Osvojili mandate u parlamentima, ali ostaju u načelničkim foteljama

SARAJEVO - Tamo gdje načelnici i gradonačelnici prihvate mandate na drugim nivoima vlasti moraju se provesti lokalni izbori u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH.

Od aktualnih načelnika i gradonačelnika mandate u skupštinama županija su dobili gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, načelnik opštine Bužim Zikrija Duraković, načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić (Unsko-sanska županija) koji su bili na liste koalicije A-SDA-POMAK-ZAJEDNO, Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda (Bosanskopodrinjski kantona), Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice (Parlamentarna skupština BiH), Ibrahim Hadžibajrić, načelnik opštine Stari Grad (Skupština Sarajevske županije), Semir Efendić, načelnik opštine Novi Grad (Skupština KS).

Među prvima koji su kazali da neće prihvatiti mandate i da će ostati na poziciji gradonačelnika su Šuhret Fazlić i Fuad Kasumović.

Načelnik starogradske opštine Ibrahim Hadžibajrić potvrdio je za agenciju Patria da će ostati na toj poziciji, te da će njegovo mjesto zauzeti Fahrudin Pecikoza. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović kazao je za agenciju Patria da će odluku donijeti na osnovu ankete koju će provesti među građanima Goražda. ''Ako oni budu više za to da ostanem gradonačelnika ja ću to uraditi, ako ipak bude više onih koji me žele vidjeti u Skupštini BPK onda ću ih poslušati'', kazao je Ramović. On je napomenuo da ima još vremena do konačne odluke, a da će anketu provesti početkom novembra.

Zlatko Hujić, načelnik Bosanskog Petrovca kazao je za Patriju da je odluka o prihvatanju ili odbijanju mandata samo njegova, te da će u sljedećim danima donijeti odluku o tome. On je kazao da postoje određeni problemi u funkcioniranju Opštinskog vijeća Bosanskog Petrovca, te da su već dvije godine izgubljene, a da nema jasne većine. ''Vidjeću da li je bolje otići u Bihać i biti tamo u Skupštini. Imam još vremena pa ću odlučiti'' kazao je Hujić.

Komentar od načelnika Bužima Zikrije Durakovića, Bljesak nije uspio da dobije. Još uvijek je nepoznato i da li će Semir Efendić prihvatiti mandat u Skupštini KS, iako je procjena da će Efendić ostati na čelu najmnogoljudnije opštine u BiH.

Maksida Pirić, portparol CIK-a kazala je da oni izabrani zvaničnici koji se žele odreći osvojenog mandata to mogu učiniti izjavom koju predaju CIK-u. Na pitanje da li to mogu učiniti prije potvrđivanja izbornih rezultata, Pirić je kazala da tehnički mogu. ''Ali ranije smo imali slučajeve da nakon što potvrdimo rezultate izbora već sutradan dobijemo izjave o odricanju osvojenog mandata, pa tada CIK dodjeljuje mandat sljedećem s liste u skladu sa Izbornim zakonom'', kazala je Pirić.

(bljesak.info)