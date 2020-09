Otkazana sjednica Komisije za nadzor nad OBA, Osmica predložen za direktora

SARAJEVO - Sjednica Zajedničke komisije za nadzor nad OBA (Obavještajno-bezbjednosna agencija) Parlamentarne skupštine BiH danas nije održana, jer nije bilo kvoruma.

Naime, kako je novinarima rekao Mirko Šarović, član Komisije na sjednicu nisu došli predstavnici HDZ-a BiH Bariša Čolak i jedan od zamjenika Predrag Kožul.

Upitan da kaže da li je Komisija dobila obrazloženje zašto nisu došli članovi iz reda hrvatskog naroda, Šarović je rekao da zvanično nisu, ali da nezvanično zna da je to zbog toga što na dnevnom redu nije i pitanje imenovanja glavnog inspektora OBA i trećeg čovjeka po važnosti u OBA koji dolazi iz reda hrvatskog naroda.

Upitan da kaže da li je na današnju sjednicu došao sa neki stavom ili ga je planirao zauzeti nakon dnevnog reda, Šarović je rekao da nije imao bilo okakav pismeni materijal, tako da nije do detalja ni upoznat šta je trebao biti sadržaj sjednice.

Na pitanje šta je naredni korak, Šarović je rekao da će predsjednik Komisije zakazati vjerovatno sjednicu kada se za to steknu uslovi.

"Biće zanimljivo vidjeti šta će se dalje dešavati. Valjda je važno mišljenje Komisije kao i u svakoj zemlji, to je njen zadatak, a na Savjetu ministara je imenovanje, vidjećemo šta će biti", kazao je Šarović.

Nije htio govoriti o prijedlozima, jer, kako je rekao, to je zadatak predsjednika Komisije.

Nezvanično saznajemo da je u dopisu koji je Komisiji stigao od Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, za direktora OBA predložen je Osman Mehmedagić-Osmica, a za njegovog zamjenika Risto Zarić.

Nermin Nikšić (SDPBiH), predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad OBA PSBiH, potvrdio je novinarima da sjednica nije održana, a zbog nedolaska dva člana iz HDZ-a BiH.

"Nažalost, danas nije bilo oprilike da razgovaramo o ponovnoj zloupotrebi OBA u političke svrhe, a zbog međusobnih obračuna stranaka koje su na vlasti, pa ponekad i obračuna s opozicijom, jer često sam bio izložen tome. Volio bih da smo bili u prilici da o tome pričamo. Nismo radili, pa nismo ni pričali. Ne želim upadati u zamku i da budem taj koji će jednu nezakonitost ispravljati drugom. Što se mene tiče nisam taj koji će cijeniti validnost diplome gospodina Mehmedagića, ako Vijeće ministara diplomu smatra validnom, to treba da kažu i organi koji to proučavaju. Moj stav se zna kada je u pitanju to imenovanje, ali sam htio da i upozorim i na ovom neformalnom sastanku sam upozorio", kazao je Nikšić.

Upozorio je i na to da je već nekoliko puta išla priča koja je prikazana kao paranoja, a onda se to pokazlao kao tačno.