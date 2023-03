Otkrivamo imena novih ministara u Vladi RS

BANJALUKA - Selma Čabrić iz Doboja, Danijel Egić iz Prijedora i Denis Šulić iz Gradiške biće novi ministri u Vladi RS, čime će popuniti tri prazne fotelje.

Ovo je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Socijalističke partije, iz koje inače dolazi Čabrićeva, te SNSD-a, čiji su članovi Egić i Šulić.

Selma Čabrić biće ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske, a resor preuzima umjesto stranačkog kolege Dade Dogana, koji je bio ministar svega 24 časa, jer je, podsjetimo, podnio ostavku zbog činjenice da je prije nekoliko godina bio osuđen na godinu dana zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je smrtno stradala jedna osoba.

Srđan Todorović, poslanik SP-a, kazao je za "Nezavisne novine" da u ovoj stranci očekuju da već na sjednici 14. marta Čabrićeva bude imenovana za ministra.

"Podsjetiću vas da smo mi to davno usvojili u stranci. Poslali smo Vladi RS sve što je bilo neophodno, a informacije koje imamo jesu da će sve biti potvrđeno naredne sedmice u Skupštini. To je jednostavno stvar koalicionog dogovora i očekujemo da se to sprovede do kraja", rekao je Todorović.

Danijel Egić preuzima Ministarstvo rada i boračkoinvalidske zaštite Republike Srpske. U fotelju ministra sješće iz fotelje načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora. Već odranije je bilo poznato da će Egić biti prijedlog SNSD-a za ministra, a sada je to i zvanično potvrđeno.

"Gospodin (Danijel) Egić biće novi ministar. To će biti ozvaničeno na sjednici Narodne skupštine", rekao je za "Nezavisne novine" Dragoslav Kabić, član GO SNSD-a Prijedor.

"Dogovorio sam se s Egićem da on ne daje nikakve izjave dok ne bude zvanično izabran", dodao je Kabić.

Zanimljivo je da Egić u Vladu ulazu upravo umjesto Dragoslava Kabića, koji je prvobitno bio izabran za ministra rada, ali je, poput Dade Dogana, podnio ostavku svega dva dana nakon imenovanja na tu funkciju, takođe zbog saobraćajne nesreće u kojoj je prije više godina smrtno stradala jedna osoba.

Denis Šulić na Trg Republike prelazi iz Narodne skupštine RS, gdje je poslanik. On bi trebalo da bude novi ministar trgovine i turizma Republike Srpske, nakon što je taj resor ostao upražnjen, jer je Sevlid Hurtić imenovan za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH.

"Tačno je, gospodin Šulić će biti predložen za ministra", kratko su za "Nezavisne novine" poručili iz SNSD-a.

Šulić je, podsjetimo, u prethodnom sazivu bio potpredsjednik parlamenta Srpske.

Podsjetimo i to da je nakon ostavki Dogana i Kabića, a do izbora novih ministara, izvršna vlast imenovala vršioce dužnosti ministara, a to su Zlatan Klokić, inače ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, kao v.d. ministra za porodicu, omladinu i sport RS, i Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS, kao v.d. ministra rada i boračkoinvalidske zaštite RS.