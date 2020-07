Otpad iz Italije odvoze iz BiH do kraja avgusta

BANJALUKA - Otpad iz Italije koji je završio u Drvaru, Bosanskom Grahovu i Bihaću nije medicinski i opasan, a firma koja ga je uvezla ima rok do 24. avgusta da ga zbrine, inače će o njenom trošku to uraditi federalna Uprava za inspekcijske poslove.

Ovo se može zaključiti iz nalaza ekološko-urbanističkog inspektora federalne Uprave za inspekcijske poslove, koji je konstatovao i to da je otpad uvezen iz Italije u skladu sa zakonom, ali da nije deponovan po propisima.

"Pokrenute su aktivnosti da Italija i firme koje su ga prevezle preuzmu nazad taj otpad, a tužilaštvo je pokrenulo postupak. Ukoliko se tužilaštvo izjasni da nema osnova za rad na tom slučaju, firma koja je uvezla otpad biće prekršajno kažnjena", rekli su u federalnoj Upravi za inspekcijske poslove.

Zbog otpada u ponedjeljak će biti održana i sjednica Skupštine Livanjskog kantona, na kojoj će se raspravljati o informaciji o nelegalno dovezenom i uskladištenom otpadu u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo, a na kojoj će prisustvovati i načelnici iz pomenutih opština.

"Otpad još stoji tamo gdje je bio. Vidjećemo kakvi će biti zaključci, očekujem da se poništi kantonalno rješenje o upravljanju otpadom jer ne postoji pogon za reciklažu, a posljedica toga bilo bi da firma koja je uvezla otpad nema pravo da radi i rješenje kantonalnog inspektora o odvozu otpada bilo bi pravosnažno", rekla je Dušica Runić, načelnica opštine Drvar, dodajući da je rok od 30 dana koji je dao federalni inspektor samo kupovina vremena.

Još ranije, po nalogu federalnih institucija, otpad koji je završio u Drvaru, Bosanskom Grahovu i Bihaću treba da bude vraćen u Italiju, a o svemu su obaviještene i nadležne institucije te zemlje.

Kada je riječ o otpadu koji se nalazi u Bihaću, mještani naselja Privilica gdje je prije nepunih mjesec dana deponovano oko 50 tona otpada upozoravaju na nesnosan smrad koji se širi.

"Stanje je neizdrživo u posljednjih nekoliko dana, posebno s obzirom na to da vladaju tropske temperature. Mještani me zovu skoro svaki dan i žale se na neugodan miris. Upoznao sam gradonačelnika i nadležne institucije s tim, ali su me obavijestili da sada ništa nije do lokalnih vlasti, već do institucija na višim nivoima", rekao je Asim Begatović, predsjednik mjesne zajednice Privilica.

U Gradskoj upravi Bihaća kažu da su bili voljni da o vlastitom trošku uklone ovaj otpad, ali da bez rješenja federalnog komunalnog inspektora to ne mogu raditi, dok u federalnoj inspekciji kažu da su imali već sedam kontrola u Bihaću, Drvaru i Bosanskom Grahovu te da će po isteku roka za odvoženje otpada izaći na teren, obaviti inspekcijski nadzor i ukoliko firma "Krom reciklaža" ne skloni taj otpad - to će uraditi oni prinudnim putem.

Inače, firma "Krom reciklaža" početkom jula u opštine Bosansko Grahovo, Drvar i Bihać deponovala je otpad iz Italije, za koji su mještani sumnjali da potiče iz bolnica u kojima su liječeni zaraženi virusom korona. Zanimljivo je da je ta firma registrovana neposredno pred uvoz otpada, i to na adresi na kojoj se nalazi opština Drvar, a kada je otpad osvanuo u toj i opštini Bosanski Petrovac mještani su organizovali proteste i blokirali saobraćajnice.