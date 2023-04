Otvaraju most kako bi ubrzali gradnju brze ceste kod Gradiške

SARAJEVO, STARA GRADIŠKA - Ministarstvo komunikacija i transporta (MKT) BiH i "Hrvatske ceste" uskoro bi trebalo da završe proceduru u vezi sa ugovorom o održavanju mosta na Savi kod Gradiške, kako bi preko njega radne mašine "Integral inženjeringa" mogle pristupiti gradilištu brze ceste.

Podsjećanja radi, nemogućnost pristupa gradilištu, uz nepovoljne vremenske uslove prošle godine, doveli su do nekoliko zastoja na radovima, zbog čega su u opasnost došli rokovi za izgradnju kompletne dionice (kraj februara naredne godine), koja treba da auto-put Banjaluka - Gradiška poveže s auto-putem Zagreb - Beograd.

U MKT BiH pojašnjavaju da je dodatak osnovnom ugovoru potpisan 21. marta, kada se resorni ministar Edin Forto sastao sa svojim hrvatskim kolegom Olegom Butkovićem, ministrom mora, prometa i infrastrukture i potpredsjednikom Vlade Hrvatske, nakon što je okončana procedura.

"Predsjedništvo BiH je prihvatilo dodatak ugovora i ovlastilo ministra komunikacija i transporta za potpisivanje. Radi se o aneksu osnovnog ugovora o održavanju mostova koji je potpisan ranije. Ovim aneksom, pored prethodno obuhvaćenih, dodati su mostovi Gradiška i Svilaj. Dodatak ugovoru podliježe daljoj proceduri ratifikacije kao i osnovni ugovor", pojasnili su oni za "Nezavisne novine".

I u "Hrvatskim cestama", investitoru radova, za "Nezavisne" je potvrđeno da je dokumentacija poslata u MKT na potpis.

Iako nemamo zvanične podatke, vjeruje se da bi gradilište moglo biti otvoreno za mjesec dana i da će onda doći ne samo do ubrzanja radova, nego i do manjih problema u lokalnim zajednicama kroz koje prolaze kamioni i mašine sa gradilišta.

Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške, za "Nezavisne" kaže da se "Integral" i resorno ministarstvo već duže vrijeme bore da se taj most otvori za građevinske mašine. To bi, kako ističe, olakšalo život stanovnicima Gradiške, s obzirom na to da kamioni i mašine prolaze kroz grad.

"Mislim da su tamo postavljene i kućice i pogranična policija i da nema razloga da se taj most ne otvori kako bi se sklonile mašine s cesta jer i ovako imamo gužve, pa još i teške kamione za prevoz materijala i sasvim logično je da bi otvaranje mosta bilo značajno", rekao nam je on.

Aca Vidaković, načelnik opštine Okučani i Velimir Paušić, načelnik opštine Stara Gradiška, za "Nezavisne novine" ističu da bi pozdravili otvaranje mosta i da im mašine koje prolaze kroz njihove opštine ne smetaju jer podržavaju ovaj projekat.

"Sve ono što se gradi na našem području je hvale vrijedno i zato mi nikad ne bismo pravili problem zbog kamiona i bagera. Pučanstvo se mora malo smiriti i strpjeti jer svi želimo da se to napravi u što bržem roku. Mi smo digli svu našu policiju, ali nema tu problema jer se kamioni ponašaju sasvim normalno. Međutim, zasigurno će otvaranje mosta za građevinske strojeve biti olakšanje za sve. Svima je interes, i Hrvatskoj i BiH, da se to što prije napravi i da budemo svi povezani kako Bog zapovijeda i da otvaranjem tog graničnog prelaza više ne budu gužve", rekao je Vidaković za "Nezavisne novine".

Paušić kaže da im mašine i kamioni ne smetaju jer su uspostavili dobru saradnju s "Integral inženjeringom".

"Nemamo nikakvih problema, dapače, suradnja je izvrsna. Otpočetka smo se s njima dogovorili o svemu, preusmjerili promet i stavili na raspolaganje prilazne puteve. Nama bi otvaranje tog mosta značilo samo stoga što bi se ubrzali radovi i svi bismo dobili jako korisnu prometnicu", zaključio je Paušić za "Nezavisne novine".