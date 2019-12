Otvoreno pismo Draška Aćimovića: Pripremio sam tužbe

BANJALUKA - Kandidat Demokratskog narodnog saveza (DNS) za ministra za ljudska prava i izbjeglice Draško Aćimović uputio je otvoreno pismo javnosti nakon sporenja oko njegove kandidature za to mjesto u Savjetu ministara BiH.

Aćimović je u naveo da se na otvoreno pismo javnosti odlučio jer su, kako kaže, brojne netačne informacije upućene na njegovu adresu.

"Iako donekle mogu razumjeti političku borbu loših ljudi vođenu najmizernijim i najprljavijim sredstvima jer nemaju ništa čime bi se mogli pohvaliti da su uradili, ipak ovolika količina netačnih informacija, koje su plasirali na moju adresu prevršila svaku mjeru i dužan sam zbog istinitog informisanja javnosti napisati sljedeće:

- Moja karijera je poznata u svijetu, sve što sam postigao je popraćeno mukotrpnim i dugogodišnjim radom i trudom i tu mi nisu pomogli ni rođaci, ni kumovi da me negdje zaposle. Napravio sam najveću firmu za finansijsko posredovanje u istočnoj Evropi u području osiguranja i finansijskog poslovanja i ponosan sam na to. U 11 država 35.000 ljudi ima posao i hrani svoje porodice već duže vod 20 godina i zbog ovoga sam zvanično uvršten među najbolje menadžere Evrope", poručio je Aćimović.

On je dodao da je njegovo obrazovanje "poznato i sve je na državnim univerzitetima u Evropi".

"Učio sam kada sam ja to želio, kako bih proširio svoje vidike i znanje, a ne zato što mi je trebalo da dobijem neku diplomu da bi me neko zaposlio na državne jasle. Ponosan sam i na to da predajem i da sam savjetnik rektora državnog univerziteta u Kijevu", stoji u pismu.

Potom je objasnio zašto se izjašnjava kao Italijan.

"Iako me prozivaju zašto sam se izjasnio kao Italijan i da sam "lažan", činjenica je da moje rodoslovlje ide po maminoj liniji, koja je i dobila ime na osnovu bake Marije Nanut -vjenčano Klindić, Ljiljana -Marija Klindić. Cijela naša porodica, sa te strane, živi u Provincia di Gorizia, Friuli-Venezia Giulia, Italia i vrijedni su privrednici. Otac moga oca je Srbin Nikola, a majka mu je bila Vasilisa. Mamina mama Amalija je rođena Bugarka sa korjenima i u raznim religijama. Pravoslavac sam, vjerujem u Boga i poštujem sve religije", navodi Aćimović.

On je istakao da smatram da je sistem izjašnjavanja za funkcije u BiH diskriminatoran i da je presuda suda u Strazburu "Sejdić -Finci" to jasno dokazala.

"Ako imate u porodici više nacija, naroda, religija, zar morate prebrojavati krvna zrnca i psihološki deformisati djecu da rastu u raznim torovima, s predznacima na čelu prema kojima moraju npr. oca voljeti, a majku ne jer im se vjere i nacije ne poklapaju, umjesto da ih odgajate da budu dobri ljudi. Smatram da čovjek treba biti čovjek. Voljeti svoj narod i religiju, ako je ima, i poštovati i cijeniti tuđe kao svoje i da se može izjasniti kako on želi i smatra. Ukrajinski Patrijarh Filaret me je nagradio ordenom Svetog Mihaila za širenje tolerancije među religijama. A bio sam i jedini pozvani govornik iz naše regije, na međuvjerskom samitu G20, što je ogromna čast i za mene i za zemlju", napisao je Aćimović.

Dodao je da je ponosan "što toliko nacija i religija nosi" i naglasio da se na prvom mjestu izjašnjava kao čovjek.

"Vratio sam ambasadorski mandat iz protesta i želje da skrenem pažnju na nepravilnosti u sistemu i odnosu prema diplomatiji i Evropskoj uniji, što nije nikada uradio ni jedan funkcioner u BiH. Pokazalo se da sam bio u pravu i da smo izgubili trku s EU koju smo mogli u tom momentu, barem malo popraviti. Prilikom zvaničnog sastanka Predsjedništva BiH, tadašnji belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reynders je javno izjavio pred svima da je sam kao ambasador uradio više za šest mjeseci u poboljšanju odnosa dvije zemlje, nego svi političari za više od 20 godina, koliko traju diplomatski odnosi dvije zemlje. Samo da podsjetim da je Reynders trenutno komesar za pravdu u novoj Evropskoj komisiji", podvukao je Aćimović i dodao:

"Sljedbenici Gebelsa u zadnjih nekoliko dana u nedostatku argumenata i pokušavajući me diskreditirati ističu da sviram, pjevam i pišem i da je to loše. Da, sviram razne instrumente i učio sam u muzičkoj školi. Sviram jer to volim i kad god mogu. Napravio sam pjesmu s poznatom operskom pjevačicom Alinom Pogosovom na njenu molbu i preko 100.000 ljudi je vidjelo taj spot i dalo odlične ocjene. To je loše?".

Istakao je da je nekima problem i to što piše.

"Pišem? I to im je problem. Da, pišem. Napisao sam mnogo stručnih radova i studija pa i roman koji je prodat u nekoliko hiljada primjeraka i dobio je odlične recenzije. Žao mi je što su većina onih koji me zadnjih dana oblivaju najgorim uvredama i lažima nepismeni i ne sjećaju se kad su zadnji put nešto pročitali ili napisali, ali tu im ne mogu pomoći", navodi Aćimović.

Kako je naveo u pismu, svoj novac je zaradio sam a ne kradući od naroda.

"Svoj novac sam zaradio sam, a ne kradući od naroda kao oni što me blate. Razumijem njihove strahove da se neću uklopiti u njihove šeme i da neću krasti sa njima pa sam 'nepodoban', ali moram ih odmah obavijestiti; 'Vi koji hoćete da dođete na pozicije u ministarstvu koje je zahtjevno i vezano je za ljudska prava i za rad sa socijalnim kategorijama, ljudima sa invaliditetom, ugroženim ženama od nasilništva itd, morate znati da više nikada ništa nećete moći krasti od tih ljudi", napisao je i dodao:

"Živio sam u državama u periodu tranzicije poput Bugarske, Rumunije, Moldavije, Ukrajine i nikada se nisam bojao, a mnogi se danas tamo boje mene jer sam bio dosljedan u borbi da se naprave promjene nabolje za građane, tako da prestanite prijetiti, a pogotovo mojoj porodici jer to vam može samo odmoći. Na kritike da li sam lojalan igrač u timu i da li ću 'solirati', odgovorno tvrdim da sam oduvijek timski igrač i da nikada ni jednu odluku ne donosim mimo dogovora i odluke glavnog u timu. O pojmu patriotizma želim da pitam ove sto me kritikuju za 'nedostatak patriotizma', a to su uglavnom oni koji su pokrali i ojadili građane ove zemlje. Za mene je patriotizam da ljudima pomognemo da žive bolje i kvalitetnije. Da imaju zagarantovana ljudska prava. Da imaju dobro zdravstvo, školstvo i budućnost", kaže Aćimović u pismu.

Demantuje tvrdnje da je NATO lobista.

"Optužuju me da sam NATO lobista. Ne, nisam NATO lobista ali smatram da trebamo biti kao i Srbija koja ima puno bolju saradnju sa NATO nego BiH i to je jedan od osnovnih razloga da svi investitori idu u Srbiju, a ne u BiH. Ako želimo biti dio Evrope i živjeti bolje i imati veće plate i penzije i imati zaposlenost na visokom nivou, onda trebamo početi raditi. Ponosim ovim kritikama na moj račun, da sam hiperaktivan i da radim mnogo stvari. Svestranost je vrlina, a ne mana", precizirao je Aćimović.

"Moja supruga i mlađa ćerka su Beograđanke. Supruga je oralni hirurg, starija ćerka je Banjalučanka ali je napravila karijeru koju je priznao i Forbes koji ju je uvrstio među 30 najuspješnijih do 30 godina", dodao je on.

Potom je zaključio i daje pripremio tužbe.

"Ovo je jedan dio medijskog odgovora na sve one mizerne, bijedne i plaćene natpise o meni od još mizernijih i frustriranih ljudi. Formalni će dobiti u vidu tužbi koje sam već pripremio. Kao što bi rekao Frojd - 'Prvi znak ljudske gluposti je potpuno odsustvo stida', neki su pokazali ogromno odustvo stida u zadnjih par dana", zaključio je Aćimović.