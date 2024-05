Ovako je za "Nezavisne" govorio Zlatan Crnalić, pilot koji je preživio okršaj sa" F-16"

BANJALUKA - Pukovnik Zlatan Crnalić, jedan od preživjelih pilota koji su oboreni iznad Novog Travnika u februaru 1994. godine, ispričao je svoju verziju priče o tome kako je došlo do okršaja sa američkim "F-16" iz snaga NATO-a.

Toga jutra iz Udbine u tadašnjoj Krajini na zadatak je poletjelo šest jastrebova koji su imali zadatak da bombarduju fabriku oružja u Novom Travniku. Iako nijedan borbeni zadatak nije rutinski, nisu očekivali probleme od strane NATO avijacije.

"I do tada smo mi letjeli, ulazili u zonu zabranjenog leta, izvršavali zadatke i helikopterima i avionima, i nikad niko nije pucao. Inače su nas uvijek upozoravali. Tada prvi put nisu, mada su kasnije govorili da jesu", rekao je Crnalić za "Nezavisne novine" prije devet godina.

I ne samo to: Crnalić svjedoči da su prilikom njihovog naleta na cilj NATO avioni proletjeli kroz poredak jastrebova, trenutak prije početka bombardovanja fabrike. Bili su prisutni sve vrijeme akcije koju su samo posmatrali, a u napad su krenuli pri njihovom povratku.

"Sa različitih pravaca smo dejstvovali na cilj i kad smo pošli da se vraćamo, ja sam samo osjetio udarac. U tom trenutku nisam ni znao šta se desilo. Ne znaš da li se to dešava negdje iza tebe ili tvom avionu", kaže on. Brzo je, ipak, shvatio da je pogođen.

"Probao sam sve komande, parametre motora i sve je radilo. Baš sam bio na knap sa gorivom i imao sam nesreću da mi je motor stao pred slijetanje u Udbinu. Kao jedrilica bez motora sam sletio", objasnio je on tada za "Nezavisne novine".

Crnalić je pilotirao jedinim avionom koji se vratio u bazu. Svi ostali su srušeni. Sve vrijeme njegovog leta prema bazi nije znao šta se dešava njegovim kolegama i saborcima jer je eksplozija uništila radio-vezu. I u tom trenutku, odmah nakon što je pogođen od strane NATO aviona, desio se neobičan, ni do danas potpuno razjašnjen događaj, kako je i sam Crnalić ispričao.

"U niskom letu prema Udbini prestigao me je i bio pored mene. Kad je počeo prilaziti, ja sam počeo da penjem avion jer sam mislio da će početi dejstvovati topovima po meni, pa da imam vremena da se katapultiram. Kad je prošao pored mene, pretpostavljam da je vidio da sam oštećen, pa nije htio da puca ili nije imao čim, ne znam. Onda se samo okrenuo i otišao. Ja sam nastavio prema Donjom Lapcu i granici", rekao je Crnalić.

Jastrebovi su išli u formaciji dva po dva. U prva dva aviona poginuli su piloti Ranko Vukmirović i Goran Zarić. Jedan nije uspio ni da se katapultira, a drugom se nije stigao otvoriti padobran, jer su letjeli nisko. U druga dva su bili Crnalić i Uroš Studen. Treći par su činili piloti Zlatko Mikerević i Zvjezdan Pešić, koji je poginuo jer nije bilo vremena za katapultiranje.

Na kraju razgovora za "Nezavisne novine" postavili smo mu neizbježno pitanje: Kakva osjećanja ima prema pilotu koji ga je gađao?

"Ma, nema tu nikakvih ružnih osjećanja. Oni su imali svoj zadatak, ja sam imao svoj. Tako je to. Nemam nikakvu vrstu ljutnje. Što bih imao? E sad, porodice onih koji su stradali možda imaju drugačiji odnos, što je razumljivo. Nikakav problem ja s tim nemam", priča on.

Čak se malo i našalio.

"Mi smo bili prazni, nenaoružani i spori. Ko mi je kriv što ja nisam imao avion ravnopravan njegovom pa da onda vidimo", uz smijeh je ispričao.

Zadnje pitanjeje glasilo: Da li misli da je imao sreće?

"Malo sreće i malo vještine da iskoristim konfiguraciju terena da se spasim. Nije to kao u filmovima. Nismo mi imali tako sofisticirane avione pa da imamo signale da znamo kad gađaju. Ništa nismo vidjeli do trenutka kad se to desilo", završio je svoju priču pukovnik Zlatan Crnalić koji je danas preminuo.

