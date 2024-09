Ovo je sramota Banjaluke: Ujedinjena Srpska insistira na izgradnji mosta u Docu

BANJALUKA - To što još nije izgrađen most u naselju Dolac je sramota Banjaluke, poručuju iz Ujedinjene Srpske u novom video spotu.

Podsjećamo, ova stranka je u Skupštini grada glasala za rebalans gradskog budžeta upravo zbog toga da bi bio obezbijeđen novac za gradnju mosta.

"Most u Docu je davno projektovan, a nije izgrađen. Bila su i sredstva i projekti, ali most nije završen. Dakle, nemamo most ali imamo gužve u Banjaluci, imamo cirkus, svađe i podjele u Skupštini grada. Ujedinjena Srpska ima ljude koji će urediti i deblokirati Banjaluku i izgraditi mostove", kaže, u novom spotu, dr Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske i nosilac odborničke liste za gradsku Skupštinu.

