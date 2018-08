Ovo su kandidati za sve nivoe na predstojećim izborima

SARAJEVO - Centralna izborna komisija BiH (CIK) ovjerila je redovne kandidatske liste za sve nivoe na predstojećim Opštim izborima.

Ovjereno je blizu 800 kandidatskih listi, među kojima će građani na izborima moći birati kandidate za sve nivoe vlasti.

S obzirom na to da je istekao rok za podnošenje žalbi, CIK je zvanično objavio sve liste koje zadovoljavaju uslove za učešće na izborima 7. oktobra.

Kompletnu listu svih kandidata možete pogledati klikom na OVAJ LINK.

Do 8. avgusta je rok da se podnesu kompenzacione liste, a CIK će imati rok do 23. avgusta da ih ovjeri, nakon čega će javnosti biti poznato koga su to stranke postavile na komepenzacione liste koje brojnim kandidatima znače i siguran izbor u skupštine i parlamente.

