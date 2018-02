Ozbiljna upozorenja iz EU: Pravosuđe BiH mora u koštac s korupcijom

BANJALUKA - Bosna i Hercegovina nije ozbiljno pristupila rješavanju korupcije na visokom nivou i to Evropska komisija uporno ponavlja godinama, upozoreno je iz Delegacije EU na pitanje "Nezavisnih" o tome kako ocjenjuju stanje u bh. pravosuđu.

"Od iznimne je važnosti da cijeli lanac vladavine prava - tijela za provedbu zakona, tužiteljstvo i sudovi, poštuju pravni okvir koji je na snazi, čak i u slučaju visokih dužnosnika, te da se zamjetno unaprijede rezultati u vezi s osuđujućim presudama za kaznena djela korupcije diljem zemlje, a ne samo na državnom nivou", navela je Jamila Milović-Halilović, portparol Delegacije EU u Sarajevu.

Dodala je da su nezavisno, nepristrasno, odgovorno, profesionalno i efikasno pravosuđe ključne karakteristike evropskih standarda koji treba da budu uspostavljeni u svakoj zemlji koja teži postati članicom EU.

"Neophodne reforme moraju sprovesti izabrane vlasti, u skladu s preporukama evropskih eksperata i mišljenja renomiranih međunarodnih ekspertnih tijela, poput Venecijanske komisije Vijeća Evrope. Političari u BiH su izrazili podršku pravosudnim reformama u skladu s evropskim standardima. Važno je da to obećanje i ispune, kroz pristup koji potiče rješenja na sistemske probleme", rekla je ona.

U Banjaluci je, tim povodom, u četvrtak održana konferencija o stanju u bh. pravosuđu s akcentom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Mihela Matuela, šefica Odjeljenja za BiH i Albaniju pri Generalnoj direkciji za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije, je istakla da sudije i tužioci imaju jasnu odgovornost s obzirom na to da je vladavina prava u samom korijenu evropskih integracija.

"Pozdravljam donošenje Akcionog plana od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Donošenje takvih planova je dobro, međutim ono što treba jeste njihova primjena u praksi", navela je ona.

Pol Horovic, zamjenik šefa Misije SAD u BiH, upozorava da sa svim aktivnostima u vezi s akcionim planom čija implementacija počinje u junu treba krenuti "juče".

"Ono što nam treba je ozbiljan slučaj procesuiranja korupcije, odnosno onakvi slučajevi koji će izazvati pažnju građana, koji će pokazati da je ova zemlja veoma ozbiljna u djelovanju protiv korupcije i da je veoma ozbiljna u vezi svog evropskog puta, s kojeg nema nazad", rekao je Horovic.

Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, kaže da je zabluda vjerovati da se krupne promjene mogu desiti u kratko vrijeme, ali insistira na tome da se promjene dešavaju i da su vidljive.

On je to ilustrovao primjerom prvostepene presude na devetogodišnju robiju u Kantonalnom sudu u Tuzli jednog visokorangiranog političara, ali je i dodao da se sistem ne može graditi na pojedinačnom slučaju, jer je teško utvrditi šta je to "visokorangirani političar" kao prava mjera efikasnosti pravosudnog sistema.

On je priznao da postoje politički pritisci na pravosuđe u BiH, ali je rekao i da slični pritisci postoje i u drugim zemljama.

Milović-Halilovićeva, pak, ističe da EU podržava pravosudne institucije u BiH kroz Instrument pretpristupne pomoći.