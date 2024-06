Ozbiljni izazovi: Šta čeka SDS do izbora?

BANJALUKA - Do lokalnih izbora u BiH ostala su tačno četiri mjeseca, a Srpska demokratska stranka suočava se sa ozbiljnim finansijskim i političkim izazovima.

U ovom trenutku najveći je nepoznanica da li će na izbore moći izaći pod svojim imenom, jer im je Centralna izborna komisija (CIK) BiH odbila ovjeriti učešće zbog blokade računa od strane banke, a koji je uslijedio zbog sankcija SAD, koje prema SDS-u traju još od 2004. godine.

Na ovu odluku, rukovodstvo najjače opozicione stranke u Srpskoj se žalilo Sudu BiH, a dok čekaju epilog, odranije je spreman plan B, a to je da je za izbore prijavljena još jedna politička organizacija, Srpska demokratska stranka - Volja naroda.

"Šta god da se desi, SDS će imati svoje kandidate i izaći će na izbore", kaže za "Nezavisne novine" Milan Miličević, predsjednik ove partije, pojašnjavajući da ne postoji nikakva prepreka da se ljudi koji je trebalo da se kandiduju ispred SDS-a na izborima, sada kandiduju na listi stranke koja je prijavljena kao alternativa.

"Ne postoji nikakva prepreka da se ljudi kandiduju ispred Srpske demokratske stranke - Volja naroda, ako to bude tako moralo, jer kao i bilo koji drugi politički subjekt, vi pravite svoje liste i kandidate i predajete ih CIK-u na ovjeru", dodaje on.

Upitan da prokomentariše odluku CIK-a, te podnesenu žalbu Sudu BiH, Miličević ističe da to nema nikakve veze sa pravom, već isključivo sa politikom.

"Pravno i zakonski gledano, svaki politički subjekt i nezavisni kandidat može nastupiti na izborima, bez obzira na to da li mu je račun vezan za politički subjekt ili neko drugo ovlašteno lice. Dakle, kada bismo gledali po pravu, ne bismo uopšte bili u problemu. Međutim, očigledno su ovdje raznorazni politički pritisci i drugi uticaji ti koji su barem dosad odlučivali u CIK BiH", zaključio je Miličević.

Ako po strani nakratko ostavimo zabranu izlaska na izbore, vidjećemo da je pred SDS-om još mnogo izazova i otvorenih pitanja, a koji, prema riječima sagovornika "Nezavisnih novina", vuku korijene iz prethodnih godina i izbornih ciklusa.

"Pad podrške glasača, loša organizacija, neposlušni (grado)načelnici, loš imidž", navodi samo neke od njih novinar Slobodan Popadić.

Prema njegovim riječima, ako SDS uopšte izađe na izbore, bio bi uspjeh da zadrži pozicije koje je zauzeo prije četiri godine. Na planu uspjeha, smatra, mogla bi čak da im i pomogne odluka CIK-a da im zabrani nastup pod imenom SDS.

"Ali pod uslovom da ovu situaciju iskoriste za mobilizaciju dijela nacionalno osvještenog biračkog tijela koje SDS povezuje sa nastankom Republike Srpske. Međutim, vidimo da SDS opet zabija autogolove kriveći Milorada Dodika za to što ne može na izbore. Čak i da je on kumovao odluci CIK-a, primarni izvor njihovih problema je to što se i dalje nalaze na američkoj crnoj listi, bez ikakvog razloga. Ali, rukovodstvo SDS-a očigledno nema hrabrosti da prozove pravog krivca za svoju sudbinu, pa proziva sporednog. Taj odnos prema Zapadu je jedan od razloga zbog kojih je politička moć SDS-a pala na istorijski minimum", izričit je Popadić.

Da je SDS sam sebi kumovao za lošu političku situaciju, saglasna je i Tanja Topić, analitičarka iz Banjaluke. Propustili su, kaže, da ranije modernizuju i lustriraju stranku, odnosno da se kritički suoče sa sopstvenim grijesima i slabostima.

"Od kuknjave protiv urotnika i odbrane da nije izdajnička, SDS nema ništa, kao ni povratka u etnonacionalne okvire, jer im je taj prostor oteo SNSD i njime suvereno vlada zadnje dvije decenije", smatra Topićeva.

Gledajući na izbore, ona ističe da bi fokus SDS-a iz strateških razloga trebalo da bude u Bijeljini, gdje imaju jakog kandidata za gradonačelnika.

"U opštinama u istočnom dijelu treba da stvaraju nova i mlada politička lica. Mnogi iz stare garde koketiraju sa vlastima, čime je kredibilitet stranke dobrano narušen. Rad na reformi stranke je zahtjevan i sumnjam da je moguće izvesti korjenite promjene do lokalnih izbora", navodi Topićeva za "Nezavisne".

Jedan od izazova svakako je i skidanje sa liste sankcionisanih SAD.

"Pitanje je zašto ova stranka godinama nije mrdnula prstom da ih skine, iako znamo da u retorici i političkom djelanju nisu bili ekstremni zadnjih godina poput vladajuće stranke", pita se Topićeva.

Ono što se u kompletnoj priči ne smije izostaviti kao jedno od ključnih pitanja, jeste i kako vratiti snagu stranke u Banjaluci, gdje nemaju nijednog odbornika. Analitičari smatraju da to stranka poput SDS-a ne bi smjela sebi dalje da dozvoli, te da cilj mora da bude da se vrate u Skupštinu grada po svaku cijenu.

