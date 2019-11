PDP 1999 dobio prvog predsjednika, najavljuju i zvučna imena

DOBOJ - Siniša Đorđević jednoglasno je izabran za predsjednika PDP-a 1999 na osnivačkoj skupštini koja je održana u Doboju.

"Želim reći onima koji su nam već u startu ružne konotacije dali da mi ne želimo, niti ćemo ući u vlast do novih republičkih izbora za tri godine. Neko će reći, ne možete ući u vlast jer nemate poslanike, a ja ću reći nemamo ih još", izjavio je Đorđević, te dodao da će o zvučnim imenima koja će se pridružiti stranci govoriti nakon sabora novoosnovane stranke, i kada se konstituišu organi partije.

Tihomir Gligorić, koji je do raspustanja Gradskog odbora PDP-a bio njegov predsjednik, sada je na čelu inicijativnog odbora za osnivanje nove stranke, a pojasnio je da nakon osnivanja PDP 1999 slijedi registracija u sudu, a zatim predstoji ozbiljan politički rad.

"Smatramo da između dva suprotstavljena bloka treba neko predložiti konkretna rješenja, smatramo da imamo kapacitet da to uradimo", kazao je Gligorić.

Dvije decenije nakon što je učestvovao u osnivanju PDP-a, Đorđević, nekada desna ruka počasnom predsjedniku te stranke Mladenu Ivaniću, u Doboju osniva novu partiju - PDP 1999, jer je stranka koju sada vodi Branislav Borenović, smatra, odstupila od svojih izvornih principa.

"PDP je kao svoj izvorni princip imao zadatak da pomiri dvije nepomirljive struje, u to doba su to bile SNSD i SDS, jer je njihov međusobni sukob prijetio da dođe do raspada RS. I mi danas, nakon 20 godina od osnivanja, imamo istu tu situaciju, možda čak i goru. Znači, sada se PDP prilijepio uz SDS iako je mogao da preuzme štafetu i da bude glavna opoziciona stranka u RS, ali da bude konstruktivna opozicija, jer je to osnovni princip i postulat našeg postojanja. Znači, mi smo za to da budemo i dalje opozicija, mi ne mislimo biti vlast, ali moramo biti konstruktivna opozicija, bez toga nema RS", izjavio je Đorđević juče za "Nezavisne".

