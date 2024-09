PDP: Infrastrukturni projekti mijenjaju lice Karanovca

Partija demokratskog progresa (PDP) održala je tribinu u Karanovcu, gdje su se građanima obratili kandidat ove stranke za gradonačelnika Banjaluke i aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković, kao i kandidati PDP-a za odbornike u Skupštini grada Banjaluka.

Okupljeni građani su aplauzima i ovacijama dočekali članove PDP-a, koji su poručili da su svojim politikama ostvarili mnoga djela za ovaj dio grada na Vrbasu.

"Danas imamo priliku da se osvrnemo na sve što smo uradili za Karanovac gdje smo ostvarili mnogo toga. Kada govorimo o vodosnabdijevanju, za Jagare je to nekada bila misaona imenica. Bilo je potrebno uložiti gotovo 2 miliona KM kako bismo obezbijedili redovno vodosnabdijevanje", poručio je Draško Stanivuković.

Osvrnuo se i na naselje Ducipolje, koje nikada nije imalo vodu, a sada je napokon dobilo priključak.

"Sjećam se jedne bake, kod koje sam bio i vidio kako žive ljudi bez vode. Danas, i Jagare i Ducipolje imaju redovno snabdijevanje. Na ovom području je uloženo dva miliona KM", rekao je Stanivuković.

Dodao je da ono što je najvažnije i što je promijenilo izgled Srpskih Toplica prema Karanovcu jeste uređenje obala Vrbasa, gradnja plaža i šetališta – prva takva u posljednjih 60 godina.

"To su djela na koja smo ponosni. Uređenje i obnova škole 'Milan Rakić', izgradnja prvog vrtića, obnova puteva, uključujući put Zmijanja Rajka, pa sve do Karanovca – sve su to projekti koji su realizovani. Intenzivno radimo i na pitanju fudbalskog kluba, te na zamjeni zemljišta kako bi klub imao sopstveno zemljište. To je proces koji traje, ali smo već započeli", naglasio je Stanivuković.

Kandidat za gradonačelnika i aktuelni gradonačelnik pomenuo je i izgradnju trotoara, koji su važni za bezbjednost saobraćaja, te dodao da je ta izgradnja već započeta.

"Karanovac i Srpske Toplice su u našem fokusu, a broj ljudi koji danas podržava ove projekte pokazuje da smo na dobrom putu. U Srpskim Toplicama smo obnovili jedno igralište, a izgradnja drugog je u toku. Ovdje je važno nastaviti s izgradnjom dječijih igrališta, obnavljati puteve i raditi na trotoarima. Sve to je već započeto i važno je da u narednim godinama nastavimo s ovim projektima", istakao je Stanivuković.

Poručuje da je u Karanovcu i Srpskim Toplicama realizovano najviše infrastrukturnih projekata.

"Ne smijemo zaboraviti ni ona djela koja direktno pomažu porodicama. Danas ljudi ovdje imaju besplatan prevoz, mnoge kuće su legalizovane, obezbijedili smo besplatne udžbenike i podršku maturantima. Ova tribina je dokaz da ljudi cijene djela, a ne prazna obećanja. Hvala svima na podršci i neka djela govore", zaključio je Stanivuković.

Predsjednik PDP-a i nosilac liste Branislav Borenović istakao je da na predstojećim lokalnim izborima narod ima jednostavan izbor, jer pred sobom ima i riječi i djela.

"Ovo je jednostavan izbor – ovdje su i riječi i djela. Konkretni rezultati su vidljivi širom Banjaluke, od sjevera do juga, od istoka do zapada. Banjaluka je primjer kako se odgovorno može raditi na konkretnim stvarima. Zato će Banjaluka snažno glasati za Draška Stanivukovića i našu listu, i odavde kreće pobjeda za Republiku Srpsku", zaključio je Borenović.

Kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada, Nebojša Drinić, poručio je da je vidljiva ogromna podrška naroda, kako juče u Trapistima, tako i u Srpskim Toplicama i Karanovcu.

"Ova podrška pokazuje da narod podržava ono što smo radili protekle četiri godine. Da ne podržava, ne bi bili ovdje. Šestog oktobra ćemo svi polagati račune, a mi polažemo kroz naša djela", istakao je Drinić.

Dodao je da je u svakom naselju realizovano po nekoliko važnih projekata.

"Osim infrastrukture, tu su subvencije za vrtiće, besplatni udžbenici, besplatne mature i prevoz za penzionere. Sve su to progresivne politike koje građani podržavaju. Slušamo ih i radimo po njihovim željama, kako bi im život bio lakši i bolji", naglasio je Drinić.

Podsjetio je i na opstrukcije koje je aktuelna administracija imala u Skupštini grada Banjaluka.

"Oni koji su četiri godine opstruisali rad gradonačelnika nemaju šta da ponude osim prazne priče. Mi smo oni koji riječi pretvaramo u djela", naglasio je Drinić.

