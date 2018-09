PDP: Potrebne olakšice za zapošljavanje mladih i mlade poslodavce

BANJALUKA - Partija demokratskog progresa (PDP) predložila je da svi poslovi koje u Republici Srpskoj pokreću ljudi mlađi od 30 godina budu oslobođeni plaćanja poreza na dobit, kao i svih komunalnih taksi i naknada.

"To bi značilo i oslobađanje od plaćanja poreza na platu zaposlenih radnika do 30 godina, i to onih poslodavaca koji na period duži od tri godine zapošljavaju te mlade ljude", saopšteno je iz PDP-a.

U ovoj stranci navode da je poseban akcenat potrebno staviti na korišćenje fondova EU koji se odnose na zapošljavanje mladih, a koji, kako navode, "do sada niti su bili upotrijebljeni, niti je bilo ko razmišljao o njima kao razvojnoj i ekonomskoj prilici".

"Uvođenje stepenastog oporezivanja dohotka za mlađe od 30 godina podrazumijeva da svi mladi sa 18 godina imaju jedinstvenu sniženu stopu poreza, koja se sa svakom godinom života uvećava za po jedan procenat, do punog iznosa u 30. godini", navedeno je u saopštenju.

PDP dodaje da Republika Srpska treba da stvara ambijent u kojem će mladi lako i brzo pokretati sopstvene biznise.