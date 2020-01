PDP na lokalnim izborima sa samostalnim listama kandidata

​BANJALUKA - PDP će na predstojećim lokalnim izborima u svim opštinama i gradovima izaći sa samostalnim listama kandidata za odbornike, a u značajnom broju opština i gradova imaće i svoje kandidate za načelnike i gradonačelnike, rekao je danas član Predsjedništva PDP-a Siniša Golić.

"Zahvaljujući angažmanu i aktivnom radu naših poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, te jasno izraženim stavovima naših poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, potpuno nam je izvjesno da ćemo na narednim lokalnim izborima ostavriti najbolji rezultat do sada", rekao je Golić novinarima u pauzi sjednice Predsjedništva PDP-a u Banjaluci.

On je naveo da će ova partija i dalje istrajavati na izmjenama Izbornog zakona, ocjenjujući da će bez tih promjena izbori izgubiti svaki smisao.

"Istrajavećemo na tome da se uvede skeniranje glasačkih listića, te ako to ne stignemo do održavanja lokalnih izbora ove godine, onda se to mora desiti do održavanja opštih izbora 2022. godine", istakao je Golić.

Odgovarajući na pitanje da li će predsjednik Gradskog odbora PDP-a Banjaluka Draško Stanivuković ostati kandidat za gradonačelnika Banjaluke, on je rekao da tu ništa nije promijenjeno, te da vjeruje da će biti kandidat.

Golić je rekao da zabrinjava najava eventualnog povećanja PDV-a, te će zbog tog razloga poslanici PDP-a u Narodnoj skupštini Srpske u skupštinsku proceduru uputiti deklaraciju o ključnim pravcima fiskalne politike, gdje će tražiti da se stope poreza i doprinosa na plate u Srpskoj vrate na nivo koji je bio prije 2008. godine kako bi se na taj način olakšao rad poslodavcima, te omogućilo veće zaposlenje.

On je dodao da će predložena deklaracija sadržati i dio kojim će se tražiti od lokalnih zajednica da smanje takse, doprinose, te fiskalne i parafiskalne namete, kao i tačku koja će se odnositi na obavezu predstavnika Republike Srpske u Narodnoj skupštini, Parlamentarnoj skupštini i zajedničkim organima na nivou BiH da spriječe svaki pokušaj povećanja PDV-a i pokušaj povećanja akciza na gorivo i naftne derivate.