PDP počeo sa čišćenjem redova uoči izbora za predsjednika partije

BANJALUKA - Svega jedan dan nakon što je Draško Stanivuković postao novi-stari gradonačelnik Banjaluke, predsjednik PDP-a Branislav Borenović saopštio je da će iz stranke biti isključeni Branko Dokić, jedan od osnivača PDP-a, Milko Grmuša, odbornik u Skupštini grada Banjaluka, i Saša Čekrlija jer nisu podržali Stanivukovića, već su javno stali uz Jelenu Trivić, njegovog protivkandidata.

Borenović je naveo da će iz PDP isključiti sve koji su otvoreno radili protiv stranke, ali za "Nezavisne novine" nije mogao da otkrije da li još nekome prijeti izbacivanje.

"Koliko znam njih troje su bili medijske zvijezde u finišu kampanje, tačnije koliko smo vidjeli javno su po RTRS i ATV-u samo oni briljirali i jedino su se oni javno oglasili", poručio je Borenović.

Isključenje tri člana PDP-a prvi je epilog višemjesečnih problema koji pogađaju ovu stranku, a koji su u najvećoj mjeri izašli na površinu kada je trebalo da se odredi ko će biti kandidat za funkciju gradonačelnika na lokalnim izborima.

Tada je, podsjetimo, prvo Stanivuković javno saopštio da ima jednoglasnu podršku Gradskog odbora PDP-a u Banjaluci da se ponovo kandiduje za gradonačelnika, što su demantovali Milko Grmuša i Igor Crnadak, potpredsjednici PDP-a iz Banjaluke.

Ubrzo nakon toga, kada je trebalo da se odluči o kandidatu, pomenuti Grmuša je izašao sa prijedlogom da to bude Igor Crnadak, dok je Branislav Borenović predložio Stanivukovića. Na kraju, Stanivuković je ostao kandidat i odnio ubjedljivu pobjedu.

Sada, kada je počela čistka u PDP-u, postavlja se pitanje da li će se zaista stati na gorenavedena tri imena jer nova pobjeda u Banjaluci sasvim sigurno je dodatno učvrstila snagu Draška Stanivukovića u samoj partiji. A upravo tu slijedi novo pitanje, a to je da li će Stanivuković imati podršku kompletnog članstva PDP-a ili samo ovog banjalučkog, u kome je apsolutno glavna figura i poluga.

"Ovo što se dešava u PDP-u je sasvim očekivano. Sada se struja koja je pobedila na izborima u Banjaluci predvođena Draškom Stanivukovićem obračunava s onima koji ih nisu podržali na izborima. Struja oko Borenovića i Stanivukovića je ostvarila dobar rezultat u Banjaluci", kaže za "Nezavisne" Velizar Antić, politički analitičar.

Ipak, Antić u slučaju PDP-a ne želi da se zadrži samo na Banjaluci, već navodi da je ova stranka na izborima dobila problem i u vidu gubitka članstva i glasova, a sve zbog Narodnog fronta i Jelene Trivić te da će morati reagovati po tom pitanju.

"Narodni front Jelene Trivić u mnogim sredinama naneo je veliku štetu PDP-u. Kada bi se glasovi ove dve partije prebrojali na nivou cele Republike Srpske, PDP bi bio u blagoj prednosti, ali je očigledno da je Narodni front odneo dobar deo članstva na svoju stranu. U PDP-u očekujem da Stanivuković u potpunosti preuzme stranku i da se većina starih kadrova promeni sa njegovim ljudima", ističe Antić.

Đorđe Vujatović, novinar iz Banjaluke, ocjenjuje da je opozicija u sve nezavidnijoj situaciji, te da Stanivuković ima prednost u odnosu na ostale prije svega jer prati trendove, u smislu da mnogo više koristi nove tehnologije i medije za promovisanje.

"To jeste populistički pristup, ali je jedini način da se stvara baza novih glasača i izborni rezultati, posebno jer se obraća mlađoj populaciji sa porukama koje su bliske njima i na društvenim medijima koje oni koriste. Do njegove pojave imali smo česte konstrukcije da je PDP salonska stranka, a sad su više na terenu", ističe on.

Isto tako, Vujatović smatra da Stanivuković više nije isto što i PDP, u smislu programa i dosadašnjeg načina rada ove stranke.

"PDP kao stranka je Stanivukoviću razgranata logistička baza. Međutim, da nije njegove pojave, PDP bi imao istu sudbinu kao i SDS i ostatak opozicije jer najveći broj opoziciono nastrojenih glasača i kritičara vlasti se rapidno umanjuje jer mladi i nezadovoljni uglavnom traže bijeg iz države", kaže Vujatović za "Nezavisne".

Dodaje da su opozicione stranke, uključujući i PDP, trenutno na raskršću: da li da mijenjaju koncept rada ili da nastave propadati.

Odgovor na ovo pitanje iz PDP-a bi mogao da stigne ubrzo jer, ako je vjerovati najavama, uskoro bi trebalo da budu održani izbori za novog predsjednika partije. Ako se uzmu u obzir sve okolnosti, jasno je da Stanivuković (ukoliko se kandiduje), ima šanse da zamijeni Branislava Borenovića.

"PDP će nakon analize izbornih rezultata u skladu sa svojim Statutom donositi sve odluke u PDP-ovim strukturama i statutarnim organima, pa i one koje se tiču odlučivanja o vođenju partije, što je po novom Statutu nadležnost Glavnog odbora", rekao je "Nezavisnim" Borenović, odgovarajući na pitanje kada će biti održani izbori za predsjednika PDP-a i da li će se on ponovo kandidovati.

Analizu izbora čeka i Stanivuković, koji je takođe upitan za moguću kandidaturu za predsjednika PDP-a. Tvrdi da mu je prioritet Banjaluka.

"Voditi grad je već velika obaveza. Uz vođenje grada nije realno da šta drugo možete stići, tako da - sagledaćemo to, prije svega šta je najbolje za Banjaluku, to je moj prioritet, kao i šta je najbolje za građane. Naravno, vidjećemo šta je najbolje i za političku organizaciju kojoj pripadam. Poredaćemo prioritete, još je rano da o svemu tome mislim", istakao je Stanivuković.

