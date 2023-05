PDP predao rezoluciju da se Milanović proglasi nepoželjnom osobom za Srpsku

BANJALUKA - Klub poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske predao je danas parlamentu rezoluciju o proglašavanju predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića nepoželjnom osobom za Srpsku.

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a u NSRS, je predao i preporuku Narodne skupštine RS članu Predsjedništva BiH o proglašavanju Milanovića za nepoželjnu osobu u BiH.

Crnadak je istakao da što se tiče rezolucije ona sadrži, između ostalog, to da je Milanović ponižavao srpski narod.

"Odlikovanjem borca HVO-a, on je povrijedio srpski narod i povrijedio sve žrtve ove jedinice. Ovom rezolucijom bi se trebao izbjegavati sve kontakte sa Milanovićem. Rezolucija obavezuje sve republičke, lokalnih zajednica i ostalog da se ni na koji način ne pomene ime Zorana Milanovića. Ovo nije ništa protiv države Hrvatske. Nakon odlikovanja, ništa se nije pominjalo o tome u Narodnoj skupštini RS. Podsjećam da je on Srbe nazvao "šakom jada". Rezolucija ne sadrži to da on bude nepoželjna osoba u Srpskoj nego za Republiku Srpsku jer BiH donosi odluke za nepoželjne osoba", naglasio je Crnadak.

Što se tiče preporuke srpskom članu Predsjedništva BiH, Crnadak kaže da oni od Cvijanovićeve traže da u najkraćem mogućem roku uvrsti ovu tačku na dnevni red kako bi se Milanović proglasio nepoželjnom osobom za BiH.

"Mi uvažavamo srpskog člana Predsjedništva BiH i zato tražimo da se zaštitimo od uvreda od Milanovića. Tražimo da se odluka donese zbog ličnih stavova Milanovića, a ovo nije upereno protiv države Hrvatske", kazao je Crnadak.

Dodao je da se nada da će u ponedjeljak na sjednici kolegijuma Narodne skupštine RS ove rezolucije dobiti podršku svih političkih partija.

"Ne insistiramo da ovo bude naš prijedlog, neka bude vladajuće većine, samo se nadam da će ovo podići političke partije iznad dnevne politike samo da budemo ujedinjeni", naglasio je Crnadak.