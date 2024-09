PDP predstavio djela u Rosuljama: Na pomolu ubjedljiva pobjeda

BANJALUKA - Još jedna velika tribina PDP-a održana je večeras u naselju Rosulje, gdje se okupio veliki broj građana koji žive u ovom dijelu grada.

Kandidat PDP-a za gradonačelnika Banjaluke i aktuelni gradonačelnik Draško Stanivuković izjavio je večeras u Rosuljama da je gradska administracija u protekle četiri godine iza sebe ostavila djela i zavještanje za sve buduće generacije.

"Ovdje je promijenjen izgled Banjaluke u apsolutnom smislu i afirmativnom i pozitivnom. To znači da smo ovdje dobili i izgradili jedan trg koji je veći i od Trga Krajine. Ovdje su svi veliki spektakli, velike manifestacije. Park Mladen Stojanović zadržao je svoj sentiment, duh i svu svoju ljepotu, ali je dodatno ukrašen i uljepšan. Izgradili smo najveće dječije igralište u regionu upravo ovdje, izgradili trotoare, ulice, modernizovali ulice. Čak ovaj dio dobija najveći gradski park, pored parka Mladen Stojanović, baš onaj koji sutra otvara svoja vrata svim Banjalučanima i onima koji dođu u naš grad", naveo je Stanivuković.

Ističe da sve što je urađeno u Rosuljama do sada pokazuje da je na pomolu jedna ubjedljiva pobjeda.

"Imali ste PMF, čuveno kultno igralište koje je bilo zapušteno, mi smo to prepoznali, obnovili, uredili. Sve su to Banjalučani prepoznali. Ovdje smo izgradili prvu aveniju od kaldrme, koja nije u proteklih stotinu godina izgrađena ovdje. Naravno, imamo još planova, završiti drugu etapu ovdje pomenutog parka, odavde očekujemo prve tramvajske linije koje ćemo uvesti u gradu, prve električne autobuse, zatim izgradnju srednjoškolskog centra od Rosulja prema Lazarevu. To su samo neka od djela koja namjeravamo graditi u budućnosti", poručio je Stanivuković.

Dodao je važno obećanje: Izgradnja 100 kilometara kanalizacione mreže tamo gdje nedostaje.

"Sa rezultatima koje imamo i djelima koja planiramo očekujemo jednu ubjedljivu pobjedu. Po broju ljudi koji su ovdje došli to je vidljivo golim okom", zaključio je Stanivuković.

"Kampanja je pri kraju, nalazimo se u jednom od najljepših dijelova našeg grada i ovdje smo da pošaljemo jasnu poruku: Dok jedni blate, pljuju, govore neistine, mi se ponosimo svojim djelima", poručila je kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka Milada Šukalo.

"Ponosimo se djelima ovog mjesta, novog, najvećeg, najposjećenijeg trga u Banjaluci. Ponosimo se djelima ovdje u Parku Mladen Stojanović, ponosimo se rejonskim tržnicama, koje su napravljene u ovom naselju, ponosimo se podrškom koju smo dali školama koje se nalaze u naselju Nova Varoš i u naselju Rosulje. Ponosimo se svime onim što smo radili protekle četiri godine i vjerujemo da ispred nas treba da bude period kada ćemo nastaviti sve zadane ciljeve, koji su u korist prije svega građana Banjaluke", istakla je Šukalo.

Kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Milica Bogojević istakla je da se raduje kraju kampanje.

"Iza nas je mjesec dana pobjedničke kampanje, pa evo i večeras u mom naselju Rosuljama, naše komšije, prijatelji su došli da podrže naša djela. Ostalo je još par dana do kraja kampanje, mi se radujemo jer ovim što vidimo do sada na terenu, podrška je ogromna i hvala svima na tome", poručila je Bogojević.

