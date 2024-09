PDP u Šargovcu: Djela će pobijediti i otopiti mržnju političkih protivnika

BANJALUKA - U prelijepom Šargovcu radili smo na svemu, od igle do lokomotive. Dakle, od najmanjih do najvećih problema – od ključne glavne saobraćajnice do vode koja znači život u mjestima koja je, zbog visinskih zona, nisu imala. Shvatili smo kolika je važnost obezbijediti grijanje u školi, iako to nije naša nadležnost, ali smo se tim bavili i to smo uradili.

Rekao je ovo sinoć Draško Stanivuković, kandidat PDP i aktuelni gradonačelnik Banjaluke na tribini u banjalučkom naselju Šargovac.

"Od dječijih igrališta, kanalizacije i sve potrebne infrastrukture do pojedinih krakova ulica kao što su Mala ulica ili Bilećka, gdje je bilo potrebno obezbijediti vodu, kanalizaciju i put. Sve te stvari smo ovdje radili", istakao je Stanivuković.

Stanivuković kaže da je došao sa mnogo urađenih djela, što predstavlja spremnost da se nastavi dalje.

"Nastavićemo raditi na glavnoj saobraćajnici prema motelu "Grand" i dalje prema naselju Šargovac. U više ulica treba raditi kanalizacionu mrežu, i ovdje kažemo da je mnogo djela iza nas, mnogo djela danas i naravno da smo spremni, uz najveću podršku u Šargovcu, ubjedljivo raditi i djela sutra ", poručio je Stanivuković.

Bojan Kresojević, kandidat PDP za odbornika u Skupštini grada Banjaluka, poručio je da atmosfera na početku skupa pokazuje da će 6. oktobra djela pobijediti blokade i da će djela pobijediti i otopiti mržnju političkih protivnika.

"Ono što ovih dana vidimo su kukavička djela političkih protivnika koji su sebi dozvolili da u Banjaluci organizuju saobraćajne gužve kako bi pokušali na taj način da spuste rejting gradonačelnika Draška Stanivukovića i PDP-a, jer ne mogu da podignu svoj", navodi Kresojević.

Kaže da je sada jasno da smo u trećem činu ove drame, koja postaje izvjesna, i da budućnost Banjaluke znači nastavak djela gradonačelnika Draška Stanivukovića i njegove administracije.

"Promjena koja će nastati na ovim izborima odnosiće se na Skupštinu grada, gdje više nećemo dozvoliti blokade kao što je to bio slučaj u prethodne četiri godine. Ovdje smo da sa obrazom predstavimo svoja djela mještanima Šargovca, ali i da im kažemo da su ovi ljudi koji će im se obratiti oni koji će riješiti problem star 50 godina, a to je deponija u Ramićima, koja predstavlja problem za mještane Šargovca, Ramića i Kuljana", rekao je Kresojević i dodao:

"Svjesni smo da bismo to uradili i ranije, ali sve ono što je skupštinska većina radila, predvođena SNSD-om, usporilo je svaki mogući proces. Ipak, sva ova djela koja smo ostavili iza sebe daju nam za pravo da tvrdimo da ćemo u narednom mandatu riješiti i ovaj problem", istakao je Kresojević.

Žana Bojanić, kandidat PDP-a za odbornika, kaže da nema ljepšeg mjesta nego biti u Šargovcu.

"Drago nam je što je Šargovac prepoznao djela koja su vidljiva u svakoj kući i domu. Ono najljepše što se moglo desiti, desilo se u našem gradu zahvaljujući našem gradonačelniku Drašku Stanivukoviću", rekla je Bojanićeva.

Sve što bih još poručila našim građanima je da, kaže ona, jeste da, ako žele glasati za sebe i svoju porodicu, to znači da glasaju za Stanivukovića.

"Zamolila bih ih takođe da podrže našu listu, kako bi gradonačelnik, ubuduće, bez ikakvih opstrukcija mogao imati skupštinsku većinu. Naša istraživanja i svakodnevni rad na terenu pokazuju da njegova pobjeda nije upitna. Šargovac je zadovoljan i večeras se pokazuje sa svim projektima koji su urađeni, ali i onima koji dolaze", poručila je sinoć Bojanićeva.

