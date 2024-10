PDP u banjalučkom naselju Borik: Karavan djela će se nastaviti

BANJALUKA – PDP je sinoć održao tribinu u Boriku koja je, kako je saopšteno iz te stranke, još jedan dokaz uspješne i velike podrške Drašku Stanivukoviću i listi PDP u Banjaluci.

Kandidat PDP-a za gradonačelnika Banjaluke, Draško Stanivuković je poručio da je za Borik urađeno mnogo i da će uraditi još više.

"To je odavde poruka koja treba da se čuje. Gradili smo dječja igrališta i obnavljali ona koja nisu bila dobra. To znači da gradimo vrtić "Nataša" i da ga završavamo, čime će 100 do 150 djece dobiti novo mjesto u vrtiću. Takođe, obnavljali smo ulice i gradili kružne tokove. Naš plan je da sada, od Gradskog mosta do Rebrovca, nastavimo gradnju šetališta uz Vrbas. Nova parking mesta su jedan od prioriteta, a imamo gradsku zemlju koju smo prepoznali na potezu od Fruktone do Male pijace, gdje ćemo graditi parking mjesta koja su prijeko potrebna i o tome smo razgovarali sa ljudima", rekao je on.

Stanivuković je kao sadašnji i budući gradonačelnik Banjaluke demantovao tvrdnje da će na lokaciji male pijace biti izgrađena dva nebodera.

"Na toj lokaciji biće izgrađeni objekti visine postojećih zgrada. Na prostoru Fruktone biće urađena intervencija koja podrazumijeva novi trg, park, paviljon za kulturu i stambeno-poslovni objekti odgovarajuće spratnosti. Takođe, ono što je važno, biće izgrađene podzemne i nadzemne garaže. Ispoštovali smo zahtjeve građana, a koji se odnose na garaže i na spratnost objekata", rekao je Stanivuković.

On je istakao da će u Boriku biti uloženo oko milion maraka u izgradnju najvećeg sportsko - rekreativnog centra koji će biti završen u narednih trideset dana.

"Sve ovo mnogo znači za naselje Borik. Od novih avenija i aleja, novih parkova i dječijih igrališta. Takođe vraćamo vojni poligon kao što smo vratili staru fontanu i kao što smo danas počeli da gradimo hotel Palas", objasnio je juče Stanivuković i poručio da nastavlja da uređuje i uljepšava Borik.

On je zaključio da upravo zbog toga svega očekuje ubjedljivu pobjedu u Boriku.

Ovaj događaj je još jednom potvrdio snagu i jedinstvo PDP-a, kao i odlučnost da nastave raditi za boljitak Banjaluke i njenih građana.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a i nosilac liste za Skupštinu grada Banjaluka, izjavio je da je Borik centar Banjaluke i da pokazuje da što je više klevete i laži, to su nama Draško i PDP draži i jači.

"Ovo će biti jedna fenomenalna pobjeda, pobjeda ljudi koji hoće dela, koji neće primitivizam, prijetnje i mržnju, već žele konkretne divne stvari koje je Draško, zajedno sa ovim divnim ljudima, donio u Banjaluku u prethodnih nekoliko godina. Taj karavan djela će se nastaviti. Fasciniran sam energijom koja je nevjerovatna, a koja pruža podršku Drašku, ali i listi PDP-a", istakao je Borenović.

Kandidat PDP-a za odbornika u Skupštini grada Banjaluka, Nebojša Drinić, poručio je da je energija u Boriku odlična.

"U svakoj mjesnoj zajednici ljudi su prepoznali naš rad i podržali naša djela, kojih je preko 700 za ovih 4 godine. Mnogo smo radili i trudili se da podignemo narod i uključimo ga u društvene procese. Borik je inače pasivno naselje u smislu političkog angažmana, ali kroz sitnije i krupnije projekte uspjeli smo da animiramo ljude, a to što se ovdje večeras okupilo više od 500 ljudi govori samo za sebe", rekao je sinoć Drinić.

