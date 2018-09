Pacoli se oglasio i otkazao dolazak u Banjaluku

PRIŠTINA - Najavljeni trilateralni sastanak ministara inostranih poslova BiH, Srbije i Turske, koji se trebao održati u Banjaluci je odgođen, potvrđeno je ranije iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

Do odlaganja sastanka je došlo zbog vanrednih okolnosti usljed kojih ministar inostranih poslova Republike Turske Mevlut Čavušoglu neće biti u prilici da bude u Banjaluci na planiran datum. Na sastanku se trebao pojaviti i ministar inostranih poslova Kosova Bedžet Pacoli koji je u Banjaluku trebalo da dođe, kako je ranije izjavio ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, uz saglasnost Beograda.

Međutim, nakon što je objavljeno da bi Pacoli trebalo da dođe u grad na Vrbasu kako bi se razgovaralo o regionalnim projektima u oblasti saobraćajne infrastrukture, ekonomskoj saradnji i opštoj političkoj situaciji u regionu, reagovao je predsjednik Republike Srpsk Milorad Dodik.

Dodik je naveo da Bedžet Pacoli nije dobrodošao u Banjaluku" i da "potez ministra Crnatka da Pacolija pozove u Banjaluku doživljavaju kao provokaciju Republike Srpske".

O svemu je svoj komentar dao i sam Pacoli.

"Zbog prijetnji i prepreka koje je stvorio predsjednik RS/BiH Milorad Dodik prema meni i mojoj delegaciji, uprkos pozivnici ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka, otkazao sam svoje učešće na na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica SEECP u Banjaluci. Dodik predstavlja brigu za sve na Zapadnom Balkanu", naveo je Pacoli.

Because of the threats & obstacles created by RS/BiH President Milorad #Dodik towards me & my delegation despite the invitation by #BiHFM Crnadak, I’ve canceled my participation at the #SEECP Foreign Ministers Informal Meeting in Banja Luka. Dodik is a concern for all in WB!