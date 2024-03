Pad aviona u Banjaluci istražuju tužioci za terorizam

BANJALUKA, SARAJEVO - Za pogibiju pet mladih Banjalučana, koji su prije nepunih 12 godina nastradali u padu aviona u banjalučkom naselju Zalužani, još niko nije odgovarao, a iz Tužilaštva BiH ne žele odgovoriti zašto istraga nije završena niti šta su do sada uradili.

Iz ovog tužilaštva, međutim, kažu da se ovim slučajem sada bave tužioci iz Odsjeka za terorizam, a što je i te kako iznenadilo stručnjake.

"U navedenom predmetu postupa tim tužitelja iz Odsjeka za terorizam Tužiteljstva BiH, koji će nakon analize kompletnog spisa i rezultata vještačenja, donijeti tužiteljsku odluku u navedenom predmetu", rekao je za "Nezavisne novine" Boris Grubešić, portparol Tužilaštva BiH.

Kada smo to rekli stručnjaku Omeru Kuliću, doktoru nauka iz oblasti avijacije, on je, najblaže rečeno, bio iznenađen.

"To je budalaština, kakav terorizam?! To niko nije namjerno uradio, to je bio nehat, zloupotreba položaja i tako dalje", poručio je Kulić.

On kaže da javnost ima potpuno pravo da bude izuzetno ogorčena jer ovaj slučaj još nije rasvijetljen.

"Javnost ima pravo da digne strašnu halabuku. Znate, tužilac Tužilaštva BiH je to pet godina držao u ladici. On nije mrdnuo i otišao je u penziju. Dobio sam informaciju da je tek sada pokrenut postupak dalje, da su platili nešto Saobraćajnom fakultetu za vještačenje i da je to sada u nekoj fazi, ali ne znam kojoj. Meni je drago da je to pokrenuto, ali tu će na kraju biti zastara. Vjerujte, bojim se da će to biti epilog svega", tvrdi Kulić u izjavi za "Nezavisne novine".

Novinar iz Banjaluke Nebojša Tomašević, koji je niz puta pisao o ovoj nesreći, kaže da je u najmanju ruku neshvatljivo, ali i nedopustivo, da ni nakon gotovo 12 godina nije poznat uzrok pogibije pet mladih Banjalučana u padu aviona.

"Istraga o ovoj stravičnoj nesreći je još bez konkretnih rezultata, a nažalost, postoji i nedostatak transparentnosti i informacija od strane Tužilaštva BiH, koje je sprovodi. Sve to ostavlja porodice žrtava u neizvjesnosti i bez pravde i samo produbljuje bol i patnju koje porodice već trpe zbog gubitka svojih voljenih", rekao je Tomašević.

Dodao je da je ne samo važno utvrditi odgovornost za nesreću radi pravde prema žrtvama i njihovim porodicama, već je to bitno i radi poboljšanja bezbjednosti avio-saobraćaja.

"Smatram da treba utvrditi i odgovornost onih koji su odgovorni zašto istraga ovako dugo traje. Svjedoci smo da većina istraga traje nedopustivo dugo, a da za to nema nikakve odgovornosti", rekao je Tomašević.

Prema njegovim riječima u pravosuđu bi trebao da se uvede princip odgovornosti za neuspjele istrage i propuste nadležnih koji bi trebalo da odgovaraju za svoj (ne)rad.

"Pozivanje na odgovornost i transparentnost u ovakvim situacijama ključno je za izgradnju povjerenja u pravosudni sistem i institucije", naveo je Tomašević u izjavi za "Nezavisne novine".

Dakle, skoro 12 godina traje agonija kroz koju prolaze porodice Nikole Stevića (19), Nemanje Goronje (32), Alena Crnalića (24), Stefana Karanovića (23) i Srđana Kosića (18), koji su nastradali u padu aviona.

Tog 20. maja 2012. godine Banjaluku je pogodila strašna vijest - ugasilo se pet mladih života. Pet uzornih momaka nastradalo je kada je pao i zapalio se avion. Poginuli su pilot, instruktor padobranstva i trojica padobranaca.

Pad i tragičnu smrt sinova, uz zastrašujući vrisak, posmatrali su roditelji, a zatim su svojim vozilima bezuspješno pokušali da guraju olupinu aviona kako bi izvukli svoje najmilije.

