Pahor: Zbog zabrinutosti sam postavio pitanje o mirnom razlazu u BiH

BEOGRAD - Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio je da u vrijeme posjete Sarajevu nije znao za "non pejper", a da je zbog zabrinutosti da neko vjeruje da je moguće mirnim putem promijeniti granice postavio pitanje članovima Predsjedništva BiH da li mogu mirno da se raziđu.

"Može tako da počne, ali se neće tako završiti. Zbog te zabrinutosti sam postavio to pitanje i nisam to pitao prvi put", rekao je Pahor za "Blic".

On je naglasio da ostaje pri stavu da je najbolje da EU prvo vidi cijeli zapadni Balkan kao geopolitičko pitanje, a potom da podstakne proces proširenja.

"Naravno i da zemlje podstaknu proces reformi, a da EU vidi taj prostor kao jednu cjelinu", rekao je Pahor.

Upitan da li je činjenica da se, osim "slovenačkog" non pejpera, u posljednje vrijeme pojavilo još nekoliko i da li je to "ispipavanje terena", Pahor je rekao da su to dobra pitanja, ali da nije da siguran da ima dobar odgovor.

"Nadam se da možemo to da iskoristimo kao zaključak da smo došli do kraja nekog perioda status kvo, da se suštinski ništa nije promijenilo u vidu evropske perspektive i da je sada došlo vrijeme da se nešto pozitivno desi. Da EU ima neku novu dinamiku, da malo drugačije vidi taj čitav prostor kao komplikovan, ali i kao mogućnost za EU, ne kao opasnost", rekao je Pahor.

Pahor očekuje da sutrašnji samit u okviru procesa Brdo-Brioni, koji će okupiti lidere iz cijelog regiona, bude teška, ali moguće i vrlo dobra šansa za sve da se napravi nešto novo za mir i stabilnost.