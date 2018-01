Pak: Srce me boli za BiH

SARAJEVO - Ustavna struktura BiH nije prepreka. Ako političari žele raditi za dobro svih, promjene nabolje su sasvim moguće. Ali njih nema, izjavila je veteranka evropske politike Doris Pak.

Pak je i danas, u svojoj 76. godini, vrlo angažovana. Osim što vodi žensko krilo Evropske narodne stranke (EPP), najveće i najjače političke grupacije Evrope, aktivna je i u brojnim fondacijama te nevladinim organizacijama.

Naglašava da svi u BiH žele da ova država funkcioniše i postane dio Evropske unije.

"Nigdje na Balkanu nemate toliku želju građana da budu dio Unije. To mjesto BiH, prema svim pravima, pripada, ali političari ne žele takav scenarij jer bi mogli izgubiti privilegije koje imaju. I kao rezultat toga imate odlazak ljudi iz države. To su sve dobri, obrazovani, pametni i vrijedni ljudi, koji svoju životnu priliku ne vide u BiH, već vani. To je žalosno", rekla je ona u intervjuu za "Avaz".

Smatra da se sistem obrazovanja mora mijenjati.

"BiH se u cijelosti mora mijenjati. Veoma sam vezana za nju i boli me kada vidim kakva je situacija u toj državi. Srce me boli za BiH! Za tu sam državu tako vezana, provela sam toliko vremena u njoj, radeći za nju, ali željenih promjena nema ili one idu tako bolno sporo. Ali, ne odustajem. I dalje se borim, radim, dolazim u BiH često, razgovaram s ljudima. Jer ipak ima nade", rekla je Pak.