Palmer: Formiranje vlasti važno za integracije i reforme u BiH

BANJALUKA - Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Metju Palmer izrazio je nadu da će stranački lideri u BiH uspjeti doći do sporazuma koji će omogućiti da bude formirana vlast na nivou BiH kako bi zemlja išla ka evroatlantskoj i budućnosti u EU.

Palmer je naglasio da je BiH potrebna vlast i da će je ona imati.

"Proces formiranja vlasti je politički. U cijelom tom procesu BiH i njeni građani i narodi mogu računati na SAD kao na svog prijatelja i partnera", rekao je Palmer u zajedničkom intervjuu za Srnu i Fenu.

Prema njegovim riječima, proces kretanja BiH ka članstvu u EU je dug i formiranje vlasti moraće biti dio tog procesa.

"Ideja koja stoji iza svega toga jeste da dođe do formiranja vlasti kako bi se napredovalo u reformama koje će biti platforma za približavanje BiH članstvu u EU. Formiranje vlasti jeste važno, ali je veoma važno šta ona radi", kaže Palmer.

Na pitanje Srne kako komentariše činjenicu da SDA i njen lider Bakir Izetbegović formiranje vlasti na nivou BiH uslovljavaju aktiviranjem Akcionog plana za članstvo u NATO-u i usvajanjem Godišnjeg nacionalnog plana, iako je jasno da je formiranje vlasti uslov za napredak ka EU, čije mnoge članice nisu i članice NATO-a, te da li je svjestan percepcije u javnosti da umnogome povlađuje bošnjačkim političkim partijama, Palmer je odgovorio da je normalan dio procesa da se govori o uslovima i onome što je potrebno da se formira vlast.

"Mi ne učestvujemo kao strana u tim pregovorima, ali podržavamo proces koji vodi ka formiranju vlasti koja će predstavljati platformu za napredak BiH", kaže on.

Palmer je dodao da SAD kontinuirano podržavaju put BiH ka EU i njene evroatlantske integracije i da žele da bude postignut sporazum koji će omogućiti BiH da podnese Godišnji nacionalni program da bi se omogućilo jačanje i produbljivanje veza između NATO-a i BiH.

"Nije na SAD da pregovaraju i da rade na konačnom ishodu, već to treba da čine politički lideri. Oni treba da rade na postizanju dogovora. Mi zagovaramo što je moguće bliži partnerski odnos između NATO-a i BiH", rekao je Palmer.

Prema njegovom mišljenju, predavanje Godišnjeg nacionalnog programa je proces tehničke prirode i time se pruža prilika NATO-u da se, kako kaže, angažuje sa BiH u jačanju odbrambenog i bezbjednosnog sektora.

"Tu nije riječ o odluci o članstvu u NATO-u. Nadam se da će politički lideri postići dogovor koji će omogućiti BiH da preda prvi godišnji nacionalni program", kaže Palmer.

On je ponovio stav SAD da u potpunosti podržavaju Dejtonski mirovni sporazum, koji je bio temelj angažmana SAD u BiH.

"Naša posvećenost i opredijeljenost za Dejtonski mirovni sporazum ostaje nepokolebljiva, ali smatram da se svi slažu da će morati doći do reformi da bi BiH bila funkcionalnija i da bi ispunila standarde za članstvo u EU", rekao je Palmer.

On je istakao da SAD taj proces podržavaju, uključujući i važna područja kao što je pravosuđe.

"Mi smo u tom procesu partneri BiH. Mi ne možemo biti oni koji će sprovesti reforme, ali možemo raditi kao partneri sa BiH i dati joj podršku i pomoć", rekao je Palmer.

Na pitanje Srne kako je doživljena podrška tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predsjedniku SAD Donaldu Trampu na prošlim predsjedničkim izborima i najava Dodika da će zatražiti od brojne srpske dijaspore da podrže Trampa na narednim izborima, Palmer je rekao da ne komentariše američku izbornu politiku.

"Sjajno je to što Dodik govori o mom predsjedniku i to što misli o njemu. To je jedini odgovor koji sada mogu dati", istakao je Palmer.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji u BiH koja je u posljednje vrijeme narušena jačanjem priliva migranata i povratkom lica koja su se borila u redovima "Islamske države", Palmer je rekao da je pitanje migranata nije vezano za terorizam.

On je istakao da SAD razumiju koliki problem i izazov ilegalne migracije predstavljaju za BiH i vlasti na svim nivoima.

"To je veliki teret, ali on nije podjednako raspoređen i ne nose ga svi podjednako u BiH", rekao je Palmer i dodao da Unsko-sanski kanton i Bihać nose ogroman teret koji je disproporcionalan svima ostalima.

On naglašava da svi nivoi vlasti i sve institucije na svim nivoima treba da nose ovaj teret.

"I međunarodna zajednica treba da pokaže da i ona nosi taj teret. Veoma je važno naglasiti da su migranti ljudska bića u vrlo teškim okolnostima i da sa njima treba da postupamo sa saosjećanjem i velikodušno", kaže Palmer.

Prema njegovim riječima, BiH je u borbi protiv terorizma pouzdan partner SAD.

"Duboko i istinski cijenimo saradnju BiH u vezi sa povratkom stranih boraca iz Sirije u BiH. U potpunosti vjerujemo vlastima u BiH da će biti u stanju da upravljaju ovim slučajevima. Radujemo se da i dalje imamo blisku saradnju sa BiH u vezi sa borbom protiv terorizma", naglasio je Palmer.