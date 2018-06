Palmer: Nema promjene američke politike prema zapadnom Balkanu

SARAJEVO - Vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Metju Palmer izjavio je da nema razloga za bilo kakve promjene američke politike prema zapadnom Balkanu.

"Naša podrška i politika prema zapadnom Balkanu je jasna i dosljedna godinama, bez obzira da li američku administraciju čine demokrate i republikanci", rekao je Palmer u zajedničkom intervjuu za Srni i Fenu.

Prema njegovim riječima, konačni cilj politike SAD je podrška evropskoj i evroatlantskoj integracije zemalja zapadnog Balkana, te da SAD rade na tome da se pomognu BiH da ostvari vlastite ambicije koje se odnose na njenu budućnosti.

"Podržavamo članstvo u EU za sve države zapadnog Balkana, kao i članstvo u NATO-u za one zemlje koje to žele, a to su sve zemlje osim Srbije", tvrdi Palmer.

Na konstataciju Srne da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Palmer je rekao da to pitanje nije u entitetskoj nadležnosti, te da je riječ o, kako smatra, političkoj deklaraciji.

"To nije nešto što bi trebalo uzeti u obzir kada je riječ o ovom pitanju, jer je BiH na državnom nivou odlučila da slijedi put ka članstvu u NATO-u", mišljenja je Palmer.

On tvrdi da SAD imaju pozitivan pristup regionu, za razliku od Moskve, čiji je, kako kaže, pristup negatovan.

Prema njegovom mišljenju, Ruska Federacija ima drugačiju viziju zapadnog Balkana, te da ona slijedi politike koje, kako je rekao, žele nered i nepovjerenje i da se "suprotstavlja suverenoj odluci mnogih zemalja u regionu da idu evroatlantskim putem".

On je naveo da je "evroatlantska budućnost zemlje suverena odluka BiH na državnom nivou". "Blisko sarađujemo sa vlastima BiH da se stvore neophodni kapaciteti i ispune uslovi kako bi ta zemlja postala kvalifikovan član NATO-a", rekao je Palmer.

Govoreći o američkoj finansijskoj podršci medijima u BiH, Palmer je rekao da SAD rade to već duži period kroz tranpsarentan proces koji je dostupan svima, te da je riječ, kako je pojasnio, o "pokušaju uspostavljanja okruženja koji je u skladu sa evropskim normama i standardima da bi zemlja mogla ići dalje na evropskom putu".

On je ocijenio da je reforma izbornog zakonodavstva goruće pitanje u BiH koje odmah treba rješavati, te da je vladavina prava srž svih reformskih napora u BiH.

Palmer je rekao da su SAD uložile mnogo političkog kapitala i programskih resursa u podršku aktivnostima usmjerenim na jačanje vladavine prava u BiH i nezavisnost pravosuđa.

Osvrnuvši se na djelovanje OHR-a, Palmer je naglasio da SAD i dalje podržavaju ovu međunarodnu organizaciju, ali da je njeno zatvaranje konačni cilj.

"Međutim, postoje dogovoreni i usaglašeni standardi koje bi trebalo ispuniti da bi došlo vrijeme da se okonča mandat OHR-a. To je takozvani set standarda 'pet plus dva'. Radimo sa svim akterima u BiH da bi set pravila i ciljeva bio zadovoljen i čim se svi uslovi ispune mi ćemo svakako podržati zaokruživanje mandata OHR-a", rekao je Palmer.

On je naveo da trenutno ne raspolaže informacijama da bi u BiH moglo doći do promjene ambasadora SAD navodeći da, prema njegovom mišljenju, Morin Kormak radi odličan posao.

"Odluke o imenovanju ambasadora se donose u Bijeloj kući i ukoliko oni odluče da nešto urade, to će i uraditi", dodao je Palemer.