Pamer: Nema konflikta ni raspada BiH

SARAJEVO - Nema raspada Bosne i Hercegovine. To se neće desiti. Mislim da neće doći ni do nekog konflikta, ocijenio je u intervjuu za Dnevni avaz dosadašnji ambasador Austrije u BiH Martin Pamer.

“Takvo nešto nije u interesu čak ni onih koji o tome pričaju. Ni susjedne zemlje ne bi dopustile neku nestabilnost te vrste u BiH, jer ni njima ne odgovara. Svaka nestabilnost u BiH negativno bi se odrazila na susjedne zemlje. Svi oni imali bi i u privrednom smislu katastrofu”, smatra Pamer, koji sutra odlazi s dužnosti ambasadora Austrije u Bosni i Hercegovini.

U proteklih nešto više od pet godina on je bio na ovoj poziciji. "Dnevni avaz" piše da je osigurao, predanim radom, da njegova zemlja bude i dalje viđena kao jedna od vodećih u BiH, ne samo na ekonomskom planu. Pammer se vraća u Beč, gdje će voditi jedan od odjela.

“Biću na čelu Radne grupe za multikulturalni i međucivilizacijski dijalog pri Saveznom ministarstvu za Evropu, integraciju i vanjske poslove. Ta pozicija povezana je sa BiH, koja je višenacionalna i multikulturalna zemlja. Naslijediće me Ulrike Hartman. Ona ima bogato diplomatsko iskustvo. Službovala je u Beogradu, Sarajevu, a bila je i na čelu OHR-a u Banjaluci i odlično poznaje lokalne jezike”, kaže Pamer.

Pamer ističe da je pozicija austrijske vlade, kada je BiH u pitanju, uvijek ista.

“A separatistička retorika, spominjanje rata i ciljeva iz rata, uopšte nisu dobri ni konstruktivni za ovu zemlju”, naglašava.

Upitan misli li na Milorada Dodika, on kaže da se ne radi samo o njemu nego o cijelom nizu političara.

“Istini za volju, i predsjedavajući Predsjedništva, gospodin Dodik uvijek i iznova koristi izraze prošlosti i stvari iz perioda rata. Nažalost, nacionalizam je vrlo zahvalan politički instrument i već je globalno to tako. On se koristi otvoreno i brutalno ili u šiframa i suptilno. U BiH se već 20 godina koristi retorika koja pokazuje da nijedna strana nije zadovoljna Dejtonom. Žao mi je da nedostaje zajedničke vizije za ovu državu i to je jedan od suštinskih problema. Ne bi se smjelo zaboravljati kako je rat počeo i šta su i međunarodni sudovi utvrdili, ko nosi najveću odgovornost”, kazao je Pamer za "Dnevni avaz".