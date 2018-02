Pandurević: Himna sa melodijom i tekstom-stvaranje nepotrebnog cirkusa

SARAJEVO - Predsjedavajući Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević smatra da se inicijativom Skupštine Sarajevskog kantona da BiH dobije himnu sa melodijom i tekstom, koju je podržala Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma, bespotrebno stvara cirkus.

"Ta inicijativa nije ništa drugo do cirkus. Već se jednom pokušalo doći do teksta himne i sve se pretvorilo u lakrdiju. Tako je i sada. U medijima će biti prepucavanja ljudi različitih ambicija, a do teksta se neće doći", rekla je Pandurevićeva Srni.

Pandurevićeva, koja je jedina glasala protiv ove inicijative na jučerašnjoj sjednici Ustavnopravne komisije, kaže da je riječ o "sasvim nepotrebnom pravljenju gužve".

Ona se nada da će Kolegijum Predstavničkog doma biti "razumniji" od Ustavnopravne komisije i da članovi Kolegijuma Mladen Bosić /SDS/ i Borjana Krišto /HDZ BiH/ neće podržati tu inicijativu.