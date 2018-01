Pandurević: Izetbegović priznao da unaprijed zna odluku Ustavnog suda BiH

SARAJEVO - Šef Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević smatra da je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović današnjom izjavom o tome kakva će biti odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa apelacijom na set zakona o akcizama, potvrdio da kontroliše i utiče na donošenje odluka u toj instituciji.

"Skandalozno je da član Predsjedništva BiH direktno prizna da unaprijed zna kakva će biti odluka Ustavnog suda BiH", rekla je Pandurevićeva Srni.



Ona kaže da bi Izetbegović, kao bivši poslanik, trebalo da zna da parlament usvaja zakone na tri jezika i da ti zakoni moraju da budu u identičnom tekstu.



"Ne znam kako on može da objasni da smo mi na tri jezika usvojili zakone u dvije različite verzije. Koji to Ustavni sud može reći da je to u skladu sa ustavno-pravnim sistemom", upitala je Pandurevićeva.



Ona ističe da je Izetbegović direktno priznao da kontroliše i utiče na Ustavni sud BiH i da zna kakve će biti njegove odluke.



"Ako je nešto i uspio, onda je to da je dio bošnjačkih političara okrenuo protiv Ustavnog suda BiH. Na tome mu hvala u ime Republike Srpske", rekla je Pandurevićeva.



Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je danas u Zenici da očekuje da će Ustavni sud BiH odbiti apelaciju grupe poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa setom zakona o akcizama.



Komentarišući činjenicu da je Ustavni sud BiH primio ovu apelaciju, Izetbegović je ocijenio da od toga "nema ništa".



Apelacijom grupe poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, osim zahtjeva za obaranje seta zakona, nalazi i zahtjev za privremenu suspenziju tih zakonskih rješenja.