Pandurević: Ne postoji razlog za smjenu Mektića

DraganRankitic

Aleksandra Pandurević vjeruje da na sutrašnjoj sjednici ovog doma neće biti podržana inicijativa klubova poslanika SNSD-a i DNS-a za smjenu ministra bezbjednosti Dragana Mektića. Pa naravno da vjeruje jer je dobila uvjeravanja od gazda Bakira da on neće dozvoliti smjenu turskog piona Mektića, koji je svojim izdajničkim djelima ozbiljno ugrozio opstanak i bezbjednost Republike Srpske. Pošto je to Bakirov cilj i san, normalno da će Turci podržavati Mektića dokle god mogu. Osim toga, inicijativa SNSD-a i DNS-a se formalno bazira na lošem radu oko navale migranata na Republiku Srpsku, međutim radi se o mnogo dubljem problemu koji stvara opasni izdajnik Mektić. On je krenuo u direktan napad na najvažnije institucije Republike Srpske kao na primer MUP RS koji je nakon reforme "vojske" ostao jedina poluga bezbednosti i sredstvo odbrane Republike Srpske u slučaju nove turske agresije iz FBiH. I sada Pandurevićeva pored napada na Republiku Srpsku, napada i garanta stabilnosti Republike Srpske, t.j. našu maticu Republiku Srbiju. Pa kad vide ovo, Bakirovi Turci ne samo da trljaju ruke, nego se sigurno i oblizuju. Konačno su našli izdajnike za svoj prljavi poduhvat uništenja Republike Srpske. Građani RS moraju shvatiti da ovo nisu nikakve naivne rasprave oko nekih migranata. Ovo je pitanje golog opstanka Republike Srpske. Ako Bakiru uspe da preko nekih srpskih izdajnika ukine Republiku Srpsku, nama Srbima iz Republike Srpske ostaju samo bedni izbeglički kampovi po Srbiji. Ovde nas neće biti. Da se od Karadžićeve SDS stvori ova izdajnička družina, to je zaista teško poverovati. Nema te vlasti, ni tih para zbog kojih neko ovako treba da radi protiv sopstvenog naroda i sopstvene države.